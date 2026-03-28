28 de marzo de 2026

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Deporte

El ring tunero revive la gloria de Teófilo Stevenson 

28 de Mar de 2026
, por Gretel Yanet Tamayo Velázquez
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Las Tunas.- En el aniversario 74 del natalicio de Teófilo Stevenson Lawrence, la familia del boxeo tunero rindió homenaje al más grande pugilista cubano de todos los tiempos. El gimnasio de la calle Colón se convirtió en escenario de un tributo cargado de emoción y respeto hacia quien fuera tres veces campeón olímpico y mundial.

Atletas de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Carlos Leyva González se subieron al ring para protagonizar una vibrante exhibición de boxeo. Con guantes en alto y alma de campeones, los jóvenes púgiles demostraron que el espíritu de Stevenson sigue vivo, inspirando disciplina, coraje y entrega en las nuevas generaciones.

La jornada estuvo marcada por la presencia de directivos del deporte, entrenadores, glorias del territorio y aficionados que acudieron para recordar al hijo ilustre de Las Tunas. Cada golpe lanzado por los jóvenes púgilistas evocó las manos prodigiosas de Stevenson, símbolo de excelencia y orgullo nacional.

Este homenaje reafirma el compromiso de la cantera deportiva tunera con la historia y la grandeza del boxeo cubano. Porque más allá de las medallas y los títulos, Teófilo Stevenson dejó un legado imborrable: la certeza de que el verdadero campeón se forja en la humildad, el sacrificio y el amor por su pueblo.

/lrc/

Temas: Las Tunas - Teófilo Stevenson

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