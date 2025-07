Finiquitada primera fase del Campeonato provincial de Fútbol primera categoría

Las Tunas. Culminó con todo éxito primera fase del Campeonato Provincial de Fútbol, primera categoría, en la provincia de Las Tunas.

La denominada «Zona Sur», a priori la más balanceada por la paridad entre los conjuntos que la animan, se guardó para hoy domingo su último equipo clasificado (Colombia ya tenía su cupo garantizado) y la sorpresa la dio el once que representa al municipio de Jobabo al vencer 2×1, con remontada incluida, al favorito equipo de Amancio, actual subcampeón provincial.

Estos fueron los resultados de esta zona:

Amancio 1 – 3 Colombia.

Colombia 1 – 1 Jobabo.

Jobabo 2 – 1 Amancio.

Colombia y Jobabo culminaron con cuatro unidades respectivamente y los amancieros, que en esta ocasión verán los toros desde la barrera, no lograron punto alguno.

Para el próximo martes 22 está señalado el comienzo de la otra fase o «Zona Norte» que reunirá a los conjuntos de Puerto Padre, Manatí y el representativo de la ciudad capital, Las Tunas.

Este es el calendario para esta zona:

Martes 22 Las Tunas vs Puerto Padre.

Miércoles 23 Manatí vs Puerto Padre.

Jueves 24 Las Tunas vs Manatí.

Según la información dada a conocer por el Comisionado Provincial Alay Delfin todos los encuentros se realizarán en el terreno de «La Pista» a partir de las 10:00 a.m.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube