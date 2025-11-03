3 de Nov de 2025

Radio Victoria

Cuba

Presidente cubano reconoce heroísmo de rescatistas en zonas afectadas

3 de Nov de 2025
 Redacción Digital Radio Victoria
   37
La Habana.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior por sus labores de rescate y salvamento.

A través de la red social X el mandatario elogió la entrega y el valor de quienes «con su admirable destreza y con indiscutible heroísmo» contribuyeron al rescate de miles de personas tras las inundaciones severas provocadas por el huracán Melissa.

Desde el impacto del meteoro las fuerzas especializadas de ambos ministerios despliegan acciones de salvamento, traslado de pobladores hacia zonas seguras y apoyo logístico a comunidades incomunicadas, en estrecha coordinación con la Defensa Civil y los gobiernos territoriales.

El huracán Melissa dejó afectaciones significativas en varias provincias orientales, entre las cuales resaltan daños en viviendas, infraestructuras viales y redes de servicios básicos.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante a la situación y han reiterado que, aunque se avanza en la recuperación, preservar las vidas humanas es la prioridad.

(Tomado de Prensa Latina)

/mga/

Temas: Fuerzas Armadas Revolucionarias - huracán Melissa - Miguel Díaz-Canel - Ministerio del Interior

