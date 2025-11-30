Zaydamis de vuelta a su regazo

Puerto Padre, Las Tunas .- Este domingo, entre abrazos de familias vecinos autoridades y representantes de la dirección de Deportes en Puerto Padre Zaydamis Márquez Cordoví fue recibida frente a su casa, en la ciudad villazulina, tras participar en la edición 25 de los Juegos Sordolímpicos de Verano, Tokio, 2025.

Emocionada, no solo abrazó sino también tuvo palabras de gratitud para quienes la esperaban: el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal Octavio Alonso García, Jorge Luis Sánchez Espinosa, miembro del Buró Municipal del Partido, Esneyder Galindo Silva intendente del territorio y Louis Ochoa Ochoa, viceintendente transmitieron el cariño de los puertovarenses también la felicitación por su digna representación en tan importante cita.

«La competencia fue fuerte, batallé, me impuse no solo al clima, al idioma, sino también a escenarios a los que no estaba acostumbrada» declaró Zaydamis al hacer alusión al evento.

En el abrazo de la abuela y de la tía estaba el encanto de mamá y papá que ya no están sobre la Tierra y para quienes fue su primer pensamiento.

Junto a ella estaba Walter . Álvarez, quien quien gozoso de haberla descubierto cuando cursaba la primaria en la Sara Laffita Zayas.

Juan Carlos Muñoz director de Deportes, en Puerto Padre junto al resto del Consejo de dirección resaltó el desempeño de Zaydamis.

Las autoridades igualmente elogiaron la presencia de la única tunera en tan importante cita, asimismo la invitaron a las actividades del territorio por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, el próximo 19 de diciembre.

Durante estos días Zaydamis estará en casa luego regresará al entrenamiento, otros certámenes le esperan.

/lrc/

