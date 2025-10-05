Los Leñadores se llevan el enfrentamiento particular ante los Huracanes

Las Tunas.- Los Leñadores y los Huracanes dividieron honores en la jornada dominical con marcadores de 5×0 y 8×7, pero a los tuneros les fue suficiente para llevarse el cotejo particular.

A primera hora, los del Occidente contaron con una sólida apertura del abridor Yadián Martínez, quien trabajó durante las siete entradas y solo aceptó cuatro indiscutibles y ponchó a tres bateadores.

En tanto, Alajandro Meneses permitió todas las carreras de los Huracanes y aunque en rol de relevo Rubén Rodríguez contuvo a los dirigidos por Osmel Cordero, las hachas tuneras no fueron capaces de responder.

A segunda hora, los verdirrojos contaron con los jonrones de los hermanos Alarcón que posibilitaron pisar la goma tres veces y además Osmani Urrutia Jr ligó un doble que le valió para impulsar sus dos primeras carreras en Series Nacionales y así contribuir en la remontada.

De cerrar el choque se encargó Alberto Pablo Civil, quien llegó a su quinto juego salvado en la temporada (co-líder). A su vez, Rodolfo Díaz aseguró su cuarta victoria y empató en el liderato.

Los Leñadores tienen balance de 14 victorias y ocho derrotas y marchan quintos en la tabla general. Ahora los tuneros sostendrán una gira fuera de casa que los llevará a medirse a los Cachorros de Holguín, las Avispas de Santiago de Cuba y los Azucareros de Villa Clara.

Dato curioso: Según el estadístico, Osmani Pedraza Ledón ya son diez las temporadas en las que los hermanos Alarcón conectan un jonrón en el mismo juego.

