Cuidar es Poder, por una vida libre de adicciones: un ejercicio integral sanitario en Las Tunas

Las Tunas.- Las consecuencias del consumo y la toma de decisiones saludables para prevenir el abuso de drogas durante la adolescencia marcó el diálogo entre alumnos y profesionales de la Enfermería y la Medicina, como parte de las actividades de cierre de la Jornada Un Abril por la Pediatría, que aboga por el bienestar de la población infanto-juvenil.

Hasta la secundaria básica Máximo Gómez, de esta ciudad, llegaron en esta ocasión los representantes del sector sanitario motivados por el taller Cuidar es Poder: para una vida libre de adicciones, bajo la conducción del Doctor Alejandro Mestre Barroso, especialista en Toxicología de Las Tunas y asesor de otras provincias del país.

Durante este ejercicio integral se presentó el nuevo boletín Contra el uso de las Drogas, una iniciativa de los profesionales de la Enfermería del territorio, para la orientación de los servicios disponibles en el sistema sanitario ante las dudas y orientación de adolescentes y sus familias, en el rechazo ante las sustancias adictivas que ponen en peligro la salud y la seguridad.

Desde la prevención del uso indebido de drogas por los jóvenes Mestre Barroso explicó el impacto psicológico, social e individual del consumo, los diversos factores que contribuyen al uso y abuso por parte de los adolescentes, así como el acceso a los diferentes programas de prevención con la participación activa de los jóvenes y la comunidad.

En el encuentro los educandos tuvieron la oportunidad de indagar además sobre otros problemas que afectan a este grupo etario como el embarazo en la edad temprana, la salud sexual y reproductiva, las Infecciones de Transmisión Sexual, el impacto a la salud del tabaquismo y del cigarrillo electrónico, y de las fases y señales a reconocer ante la violencia de Género.

Al cierre de la actividad quedó el mensaje del personal asistencial “convertirse en actores activos de su entorno escolar”, a fin de transmitir mensajes de prevención a otros similares, bajo las características auténticas de su lenguaje e interacción social.

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