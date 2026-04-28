Bicampeón Nacional Daicel Lewis renace tras una lesión

Por Yordanis Rodríguez Vega

El jardinero de los Leñadores de Las Tunas, Daicel Lewis Peña, ha vuelto a pisar la grama del estadio Hermanos Ameijeiras en la ciudad de Puerto Padre.

La imagen del bicampeón nacional trotando sobre el terreno, calentando el brazo y haciendo swing, es muestra de la perseverancia y la disciplina, aspectos que caracterizan su carrera deportiva, dándole un puesto seguro con los Leñadores, ganando el respeto de la dirección del béisbol en Las Tunas, de sus compañeros y de la afición leñadora.

Lewis Peña sufrió una lesión durante el desarrollo de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en uno de los desafíos contra los Cachorros de Holguín en el estadio Mayor General Calixto García Iñiguez, tras violento choque con un compañero de equipo en la zona corta del jardín central.

Reportes iniciales confirmaron que Lewis Peña tuvo una complicada contusión en su pierna derecha que requirió restringir totalmente el movimiento de la misma, una noticia que preocupó a sus seguidores.

El camino a la recuperación fue largo y silencioso. Durante casi medio año, el nombre de Lewis Peña pasó de ser noticia por sus fildeos a serlo por su ausencia. Incluso, en el punto más álgido de su rehabilitación, autoridades del municipio de Puerto Padre, encabezadas por el viceintendente Louis Ochoa Ochoa y el director de Deportes Juan Carlos Muñoz Tamayo, visitaron su hogar para constatar su estado y brindarle el apoyo institucional.

Lejos de dejarse vencer, el jardinero trabajó en las sombras. Ahora, con la mirada fija en la completa recuperación, Daicel desarrolla en el estadio Hermanos Ameijeiras, las primeras prácticas, enfocadas en el reforzamiento muscular.

«Comienzo las primeras prácticas, vinculadas al fortalecimiento de los músculos», confirmó mientras calentaba el brazo junto al pelotero local Anier Gutiérrez Pérez.

Con la vista puesta en la versión 65 de la Serie Nacional de Béisbol, Daicel Lewis Peña está de vuelta en el terreno trotando, estirando el brazo y haciendo swing. Verlo alegra a todos, porque Lewis, es un pelotero admirado por los seguidores del béisbol tunero.

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