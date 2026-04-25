Exposición Almas hace un guiño a las interioridades del espíritu

Las Tunas.- La exposición bipersonal Almas, que se muestra en la sede de la Asociación Hermanos Saíz, en la provincia de Las Tunas, asume la mirada de dos jóvenes artistas visuales que a través de la pintura y la fotografía hacen un guiño a la imagen del espíritu, en sus más diversas expresiones, desde una perspectiva surrealista.

Sus autores, Leandro Pérez y Rafael Alarcón, asumen la manera de mostrar cómo el alma de hombres y mujeres traspasan la mente y el espíritu para llegar al espectador desde múltiples interpretaciones.

Leandro Pérez señala que trabajó con Rafael en la muestra para la inauguración de la Pupila Archivada. Cada cual buscó su punto de vista para reflejar su alma en sus obras. «En mi caso, es la primera vez que trabajo en una exposición bi-personal y quise representar cómo mi alma se había reflejado a lo largo de mi proceso creativo».

Por su parte Rafael Alarcón indica que «queríamos mostrar un poco cómo dos formas de expresar el arte pueden unirse y llegar a un acuerdo donde una percepción pueda ser el motor de generar varios conceptos, varias ideas para formar esta exposición.

“Queríamos mostrar un poco sobre lo que es el alma de la persona, sus maneras de expresarse, de manifestarse y yo en la fotografía traté de dar un poquito mi aporte, una fotografía surrealista, otra un poco más cotidiana y estaba mostrando todo el proceso desde que empezamos con la misma idea hasta el punto final donde pudimos desarrollar el trabajo completo».

Almas es una exposición bipersonal inaugurada como parte de La Pupila Archivada, una Jornada de Intervenciones Urbanas de la Asociación Hermanos Saíz, que se realiza mediante las más diversas formas para influir en el gusto estético de la población, dirigida principalmente a los jóvenes.

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