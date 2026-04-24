Conalza Las Tunas otra vez en la vanguardia

Las Tunas.- Por el sobrecumplimento de sus planes de ingresos y venta por encima del 121 por ciento y otros resultados laborales y sindicales relevantes, la Central de Trabajadores de Cuba, concedió la condición de Vanguardia Nacional a la Empresa de Construcción y Montaje, Conalza Las Tunas, otro mérito que añade la entidad a su amplia lista de reconocimientos.

En el quehacer de su colectivo despunta también el cumplimiento de utilidades muy por encima del plan y el logro de una productividad de 126 por ciento, además del aporte al Estado de alrededor de 55 millones de pesos.

Adoptando tecnologías innovadoras que optimizan la producción de energía limpia, la entidad se ha convertido en referencia en el país en la instalación de parques solares fotovoltaicos pues es la principal ejecutora de los dos emplazamiento generadores de 21, 8 megawatts con que cuenta la provincia y del tercero que se construye actualmente.

Hace poco tiempo Conalza Las Tunas recibió la bandera de Proeza Laboral, entre otras razones, por el éxito con que cumplió extensas y agotadoras jornadas en la reparación de viales y puentes intramontanos en Santiago de Cuba y el saneamiento de varias ciudades del oriente cubano después de paso del huracán Melissa.

El personal de la Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas anteriormente trabajó en la recuperación de la carretera central y otros viales en los municipios guantanameros de San Antonio de Sur, Imí­as y Maisí­ de los daños del ciclón Oscar, labor por la que también merecieron el reconocimiento de la Central de Trabajadores de Cuba.

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