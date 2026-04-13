Proyecto de desarrollo en Majibacoa recibe donación de ONG alemana

Majibacoa, Las Tunas.- La distribución de los primeros recursos de importación para el proyecto empoderamiento femenino y juvenil, para la dinamización económica y productiva de Majibacoa, fue concluida con la descarga de valiosos materiales en la finca de los hermanos Velázquez en ese municipio del centro este de esta oriental provincia.

Varios sistemas de riego y motos eléctricas fueron proporcionados a campesinos destacados en ese territorio para aumentar la producción de alimentos en una entrega hecha por el Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias (Cieric), a partir de un donativo de la organización humanitaria de la Iglesia evangélica alemana, Pan para el Mundo, que respalda proyectos en África, Asia, América Latina y Europa.

El campesino de la cooperativa de créditos y servicios Frank País, Ramón Góngora Reinaldo, señala que esto realmente representa mucho para un agricultor para la producción de alimentos, porque la provincia tiene periodos secos muy largos, si no nos apoyamos con los sistemas de riego la realidad de los cosechas son mínimas.

«Estamos utilizando el suelo porque se nos queda la mitad del año sin producir solamente en el periodo lluvioso que muchas veces es muy corto, es decir, esto es algo fundamental, se triplica, se cuadruplica la producción y es vital para los campesinos».

El productor de la cooperativa Cuba va, Asdrúbal Batista Carmona, afirma: «el sistema de riego que recibimos para cuatro hectáreas es significativo por la situación que estamos atravesando en el país para producir hortalizas, frutas, vegetales; también, es bueno saber que el campesino es apoyado por el Cieric, que hoy nos está regalando un transporte eléctrico en medio de las dificultades con el combustible. Y ahora nos toca producir más».

Para Jorge Velázquez Figueredo, también asociado de la cooperativa Cuba va, es muy, muy importante por dos razones: se aumenta la producción y se disminuye el consumo de agua y por ende hay un resultado mayor por el impacto ambiental, menos erosión y menos agua.

Entre las prioridades del proyecto en las actuales complejidades del contexto cubano están el apoyo a la alimentación de mujeres embarazadas, el funcionamiento de una mini industria y de los puntos de venta de productos agrícolas.

Los productores y sus familiares muestran su agradecimiento y de acuerdo con sus opiniones, los sistemas de riego son de los más completos que han llegado a la provincia de Las Tunas.

Pan para del mundo es una organización alemana de desarrollo y ayuda humanitaria que trabaja para combatir el hambre, la pobreza y la injusticia social en más de 90 países de todo el mundo.

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