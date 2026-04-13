Aerolínea española Iberia suspenderá en junio vuelos directos a Cuba

La aerolínea española anunció que a partir de junio dejará de operar la ruta Madrid–La Habana “debido a la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda”. La compañía prevé retomar la conexión en noviembre, “siempre que las condiciones lo permitan”.

Durante abril, Iberia mantendrá tres frecuencias semanales y en mayo reducirá a dos, antes de la suspensión. Mientras dure la medida, los pasajeros podrán viajar vía Panamá gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.

La aerolínea recordó que desde febrero sus operaciones ya estaban afectadas por la escasez de combustible en los aeropuertos cubanos, lo que obligó a realizar escalas técnicas en Santo Domingo para el repostaje.

La suspensión afecta exclusivamente a Cuba, mientras que el resto de la operativa se mantiene con normalidad.

Otras compañías como Air Europa y World2Fly también han tenido que aplicar planes de contingencia similares, tras el aviso de la FAA de que los aeropuertos internacionales de Cuba habían agotado sus reservas de combustible para aviones comerciales.

(Tomado de Cubadebate)