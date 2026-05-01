Empate de Maestros en segunda ronda del Campeonato Municipal de Ajedrez Puerto Padre 2026

Puerto Padre, Las Tunas.- La segunda ronda del Campeonato Municipal de Ajedrez, Puerto Padre 2026, en desarrollo en la Academia José Raúl Capablanca, dejó encuentros de alta tensión táctica y resultados que comienzan a definir el rumbo del torneo dedicado a la memoria del extinto primer Comisionado de Ajedrez del municipio, Miguel Ramón Suárez Pérez, «El Bebo».

En una jornada marcada por el emotivo homenaje a la familia del recordado estratega, presente este viernes junto a su viuda Niurka y sus hijos Jorge y Maikel, los jugadores protagonizaron partidas de gran nivel.

En tablas quedó el duelo entre los Maestros Nacionales Guzmán Marrero Espinosa y Alcides Más Velázquez, mientras Marlon Marché, con piezas negras hizo inclinar el rey al veterano Enrique López Bruzón.

El joven jugador supo aprovechar las ventajas de su posición para doblegar al veterano López Bruzón, quien a sus 87 años es un ejemplo de pasión y entrega por el juego ciencia.

El pulso entre Yoandry Ricardo Gallardo y el experto Luis Alonso de la Peña, campeón defensor, fue aplazado.

Con el empate entre los dos maestros nacionales y la victoria de Marlon Marché, la tabla de posiciones comienza a tomar forma, aunque la definición del campeón municipal tendrá que esperar la resolución del duelo aplazado entre Ricardo y Alonso de la Peña.

El torneo concluirá este sábado en la propia Academia José Raúl Capablanca, con el ritmo de juego establecido de 20 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

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