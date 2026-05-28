Graduación en la EIDE tunera: reconocimiento a la excelencia en el curso escolar 2025-2026

Graduación en la EIDE tunera: reconocimiento a la excelencia en el curso escolar 2025-2026

Las Tunas.- La Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leyva González celebró el acto de graduación correspondiente al curso 2025-2026, con el reconocimiento a 236 estudiantes-atletas de sexto, noveno y duodécimo grado, así como a profesores destacados por su entrega y compromiso.

El evento estuvo dedicado al General de Ejército Raúl Castro Ruz, frente a las campañas dirigidas a desacreditar su figura. La respuesta del pueblo se reafirma en la memoria histórica y en la convicción de que “a los héroes de la patria se les respeta y a Cuba se defiende”.

Asimismo, la ceremonia rindió homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, máximo impulsor del movimiento deportivo cubano.

La directora de la institución, Aracelia Sánchez Vega, pronunció las palabras centrales del acto, resaltando el compromiso de la EIDE tunera con la formación integral de sus estudiantes y el papel del deporte como pilar en la educación cubana.

En la enseñanza primaria se reconoció a Mónica Denise Heredia González, atleta más integral de sexto grado en tenis de mesa, con destacadas participaciones en los Juegos Escolares Nacionales y la Copa José Martí.

También fue distinguida la maestra Misleidis Fuentes Ramírez, licenciada en Educación Primaria con 18 años de experiencia, por su entrega y labor pedagógica.

La secundaria básica celebró los méritos de Jennifer Wendy Fonseca Peña, de hockey, y de Laura Camila Santiesteban Rodríguez, atleta de natación en deporte no convencional, ambas con resultados sobresalientes en los Juegos Escolares Nacionales.

En el ámbito docente, fueron reconocidos Ariel Ramírez Silva, profesor guía con 36 años de experiencia, y Ana Yordanka Estrada Juan, destacada por su liderazgo y desempeño integral.

En el nivel de preuniversitario, se distinguieron como atletas más integrales Daliana Sucell González, de esgrima, y Lianna Cué Acosta, de tiro deportivo, ambas con trayectorias deportivas sólidas y resultados relevantes en competencias nacionales.

Entre los profesores, recibieron reconocimiento Alina Aguilera Ríos, profesora guía con 20 años de experiencia, e Iris Elena Alfonso Suárez, quien ha logrado un 95% de promoción en el grado 12 y una preparación efectiva para el ingreso a la educación superior.

Este acto de graduación reafirmó el compromiso de la EIDE Carlos Leyva González con la excelencia académica y deportiva, enalteciendo los valores de disciplina, entrega y patriotismo que distinguen a la juventud cubana.

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