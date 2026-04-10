Reynaldo Espinosa domina en Mérida 

Las Tunas.- Con el cartel de semifinalista olímpico en París 2024, el velocista cubano Reynaldo Espinosa Colas no dio opción en la tercera edición de la Copa Titanes de Mérida.

Bajo un viento favorable de 1.6 m/s, el atleta nacido en Las Tunas detuvo los cronos en 10.50 segundos para quedarse con la victoria en la prueba reina del programa.

La marca, lograda en la pista del Centro Deportivo Kukulcán, sirve como primer aviso de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana 2026, certamen para el cual Espinosa y otros siete cubanos llegaron a tierras yucatecas como parte de su preparación.

El tunero volverá a competir en los 200 metros planos, buscando seguir afinando su puesta a punto.

El podio tuvo sabor local con Eduardo Carrillo (10.85) y Ángel Cohuo (10.93), ambos integrantes de las filiales del anfitrión Titanes Mérida y del Team Pva Chetumal, respectivamente.

Más atrás finalizaron Emiliano Vega (11.20), Manuel Tenorio (11.25), Jonathan Loya (11.51), Roberto Arias (11.81) y José Alcocer (12.16).

Con esta actuación, Espinosa Colas ratifica su condición de principal figura cubana en la velocidad corta y calienta motores para la cita regional, donde se espera que pelee por las medallas.

La Copa Titanes, que reúne a promesas y figuras consagradas, demostró una vez más ser el escenario ideal para el fogueo internacional.

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