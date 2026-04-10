Campeonatos infantiles mantienen vivo el béisbol en Las Tunas 

Las Tunas.- El béisbol infantil en esta provincia se mantiene activo pese a la suspensión de los torneos provinciales y nacionales. Para garantizar la práctica y el desarrollo de los jóvenes atletas, se han organizado campeonatos de larga duración en varias categorías.

La iniciativa comenzó con un carácter recreativo y el verdadero propósito es identificar talentos para las preselecciones del próximo curso.

Con estas acciones, Las Tunas reafirma su compromiso con el desarrollo del béisbol infantil, garantizando que los niños continúen practicando y formándose en el deporte nacional.

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