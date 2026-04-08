Desde el Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas también se combate el flagelo de la droga

Las Tunas.-Durante el año 2025 la mayor parte de la droga incautada en Cuba procedió de recalos en las costas tras operaciones de narcotraficantes en áreas cercanas. Los arribos tienen a su favor la extensa geografía del archipiélago con varias islas y cayos adyacentes y a su ubicación próxima a rutas frecuentadas por las operaciones de narcotráfico en aguas internacionales.
Frente a ello en todo el país se consolida un enfrentamiento con decisivo apoyo de la población y las diferentes entidades y organismos en la detección de recalos.
Al colectivo del Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas le asiste la satisfacción de contribuir al empeño, declaró a Tiempo21 Lázaro Moya García, jefe de Departamento del Grupo de Pronósticos.
«Lo hicimos participando en un proyecto nacional que ya culminó y en el que se insertó directamente aportando información valiosa sobre la dirección, la fuerza del viento y las corrientes marítimas, a través de la plataforma DrogaMar, y con ello facilitó la determinación de los puntos de recalo de estos paquetes que, por desgracia, llegan a las costas cubanas.
«Lo hicimos aportando datos del litoral norte tunero específicamente y destacamos nuestra satisfacción por participar en proyectos valiosos como este en primer lugar porque contribuimos a evitar la propagación de un mal tan lacerante como es la droga y con ello a impedir un daño mayúsculo en nuestra sociedad».
Comentó que la inserción en este proyecto nacional lo motivó a desarrollar uno con igual objetivo pero propio para la provincia de Las Tunas que ya prepara probablemente para el próximo año.
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