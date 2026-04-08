Desde el Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas también se combate el flagelo de la droga

Desde el Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas también se combate el flagelo de la droga

Las Tunas.-Durante el año 2025 la mayor parte de la droga incautada en Cuba procedió de recalos en las costas tras operaciones de narcotraficantes en áreas cercanas. Los arribos tienen a su favor la extensa geografía del archipiélago con varias islas y cayos adyacentes y a su ubicación próxima a rutas frecuentadas por las operaciones de narcotráfico en aguas internacionales.

Frente a ello en todo el país se consolida un enfrentamiento con decisivo apoyo de la población y las diferentes entidades y organismos en la detección de recalos.

Al colectivo del Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas le asiste la satisfacción de contribuir al empeño, declaró a Tiempo21 Lázaro Moya García, jefe de Departamento del Grupo de Pronósticos.

«Lo hicimos participando en un proyecto nacional que ya culminó y en el que se insertó directamente aportando información valiosa sobre la dirección, la fuerza del viento y las corrientes marítimas, a través de la plataforma DrogaMar, y con ello facilitó la determinación de los puntos de recalo de estos paquetes que, por desgracia, llegan a las costas cubanas.

«Lo hicimos aportando datos del litoral norte tunero específicamente y destacamos nuestra satisfacción por participar en proyectos valiosos como este en primer lugar porque contribuimos a evitar la propagación de un mal tan lacerante como es la droga y con ello a impedir un daño mayúsculo en nuestra sociedad».

Comentó que la inserción en este proyecto nacional lo motivó a desarrollar uno con igual objetivo pero propio para la provincia de Las Tunas que ya prepara probablemente para el próximo año.

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