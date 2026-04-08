Bienvenida La Pupila Archivada

Las Tunas.- Llega una nueva edición de la jornada de intervenciones urbanas La Pupila Archivada, que –del 8 al 11 de abril- propiciará el disfrute de la población a través de performances, conciertos, exposiciones, espacios teóricos, actividades infantiles y otras iniciativas, dedicadas al 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

La cita, organizada por la filial provincial de esa organización, apuesta por la variedad y la calidad en sus presentaciones, a pesar de que –como aseguró a Radio Victoria Ana Margarita Arada Clavería, presidenta de la AHS en la provincia- solo contará en esta oportunidad con la participación de talentos de la localidad, debido al complejo escenario socioeconómico que vive el país.

Con esa intención, el patio La Guarida, de la Casa del Joven Creador, acogerá conciertos como el de Marcos Rafael García Valera (Mason), previsto para el jueves en la noche, lo que permitirá al auditorio acercarse a la obra de este exponente multipremiado del hip hop.

Otra de las invitaciones en agenda son las puestas en escena, propiciando la presentación de obras como Talco, una obra de Tocador, y Contigo pan y cebolla, que acogerá la sala Blanca Becerra.

La literatura tendrá igualmente presencia en el evento, pues varios de nuestros escritores jóvenes se sumarán con lecturas de obras de su autoría. En ese sentido, se espera con expectativa el quehacer del proyecto Tony Borrego, que llevará sus creaciones hasta el público adulto mayor.

Los performances estarán entre las acciones más destacadas con varias expresiones de este tipo en diferentes lugares, especialmente en el bulevar de la urbe tunera. Entre los previstos figuran así: El otro manjar, El cosificador y ConCiertos Pianos, este último con la participación de la Enseñanza Artística.

Además de actividades en las principales calles y parques citadinos, se desarrollarán propuestas en otros lugares como la Plaza de los Recuerdos, el Centro Cultural Huellas, la Plaza Martiana y otros.

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