Teatro Tuyo deja huellas en Los Alpes Franceses

Las Tunas.- Dicen que cuando algo es verdaderamente tuyo no lo pierdes nunca, que siempre busca la manera de quedarse, aunque sea en espíritu. Así sucede con el grupo Teatro Tuyo, oriundo de Las Tunas, que –aunque recorre otras geografías- lleva siempre consigo los latidos de su gente y, nosotros, los que no olvidamos, no dejamos de sentir orgullo por verlos crecer.

La compañía dirigida por Ernesto Parra no deja de sorprendernos. De hecho, acaba de compartir su arte en Los Alpes Franceses, invitada por el comité de la Empresa de Gas y Electricidad de Francia. Como parte del programa, la agrupación actuó en los centros de vacaciones de la CCAS, como se conoce a la entidad anfitriona.

Un total de 10 presentaciones conformaron su agenda en esa tierra, contribuyendo a estrechar lazos culturales entre Francia y Cuba. El líder de “los tuyos” ratificó en redes sociales que fue una experiencia maravillosa, donde pudieron intercambiar con los trabajadores y sus familias, así como habitantes de las comunidades donde sucedió cada actuación.

Para lograr la buena acogida que tuvo allá la agrupación escénica, tuvieron que adaptar algunas palabras al francés, aprender su pronunciación correcta e insertarla en las puestas con las dosis correctas de humor que permite el arte del clown.

Así, diferentes provincias de Los Alpes Franceses acogieron al grupo Teatro Tuyo que cada día conquista los corazones desde una estética propia, el esfuerzo y la dedicación que lo destacan entre los colectivos escénicos cubanos de vanguardia.

/mga/

