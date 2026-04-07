Por un ir y venir más diligente en Las Tunas 

Las Tunas.- Un total de ocho piqueras y el precio de 50 pesos entre una a otra, están entre las regulaciones recién aprobadas por el Consejo de la Administración en el municipio de Las Tunas para la incorporación de triciclos eléctricos particulares a la transportación pública en la ciudad capital.

Enhorabuena y bienvenido justamente ahora cuando las opciones de movilidad de las personas no puede estar más crítica principalmente por las condiciones de casi cero combustible que vive Cuba como resultado de la obstinante política de asfixia decretada por Donald Trump.

El número de triciclos eléctricos que progresivamente se irán incorporando al servicio, ronda los 400. Ello, sin dudas, representará una ayuda para la mayoría de los habitantes de la urbe tunera necesitados todos los días de llegar al trabajo, los centros de estudios, hospitales, comercios, farmacias y muchos otros destinos.

Ahora se impone asegurar que desde el principio la opción no se convierta en otro tormento como los vividos antes en experiencias similares por violación de precios y rutas, la recogida casi exclusiva por alquiler para quienes pueden pagar más y otros males que todos conocemos bien.

Esta iniciativa debe implicar un verdadero alivio a la sobrecargada vida de la población tunera y para lograrlo se ha organizado el servicio con medidas como la obligatoriedad de prestarlo por piqueras de lunes a viernes de seis y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de una y 30 de la tarde a seis pasado meridiano.

Fuera de ese tiempo se podrá realizar el traslado mediante la modalidad puerta a puerta de mutuo acuerdo entre conductores y clientes sobre el precio del pasaje y el momento y lugar de recogida.

También se decidió ubicar controladores en todas las piqueras y otro personal en algún momento necesario para atender y tramitar inquietudes de los clientes.

La labor de los triciclos de la Agencia de taxis es hoy un modelo en la transportación pública de pasajeros, logrado con el cumplimiento estricto de medidas como el cierre del contrato a los conductores que violen la tarifa de precios, sin dudas un ejemplo que el servicio de los particulares que está comenzando, debe imitar.

Aunque corresponde a la Empresa de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales, Cardinal, Las Tunas, supervisarlo día por día, con rigor y sin descuidos, para que esta sea una opción que aligere un poco el ir y venir de las personas en la ciudad, este es sin dudas un empeño al que todos debemos y podemos aportar

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