Abogan en Las Tunas por la prevención de la Preeclampsia desde la promoción y educación para la salud

Abogan en Las Tunas por la prevención de la Preeclampsia desde la promoción y educación para la salud

Las Tunas.- A nivel global la Preeclampsia impacta entre un dos a un ocho por ciento de los embarazos, y constituye uno de los síndromes hipertensivos de mayor frecuencia que afecta cada año alrededor de 8,5 millones de mujeres.

En el Día Mundial de la Preeclampsia y como parte de las actividades de la Intervención Sanitaria Compleja, del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), los profesionales del Centro Provincial de Reproducción Asistida de baja tecnología, dedicaron la jornada a consultas especializadas para la profilaxis de esta patología, unido a charlas de promoción y educación para la salud de embarazadas y sus parejas.

La Preeclampsia en el territorio figura como primera causa de las pacientes más críticas que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos, cuyo origen fundamental es la hipertensión en el embarazo, subrayó la especialista en Segundo Grado de Obstetricia, Yoanis Say Hernández, directora de la entidad médica.

«Por ello, desde este servicio se labora con el propósito de que las embarazadas cumplan con los requisitos de sus cuidados para evitar factores de riesgo que pudieran desencadenar una preeclampsia en el futuro, patología que aparece después de las 20 semanas de gestación», agregó la galena.

Ante los presentes Say Hernández detalló que la causa fundamental es la hipertensión y puede provocar la mortalidad, tanto fetal como neonatal, de ahí la trascendencia de lograr la percepción de riesgo a fin de evitar la aparición de esta dolencia que tanto golpea a la Obstetricia en la provincia.

Entre los factores de riesgos -añadió- figuran las pacientes que tienen embarazos múltiples, con antecedentes de hipertensión crónica, diabetes mellitus, lupus, el síndrome antifosfolípido, la obesidad y la edad.

«Esta patología tiene síntomas claves como la hipertensión, las proteínas en orina, la aparición de un dolor brusco a nivel del estómago y de cabeza de manera intensa, visión borrosa, náuseas o vómitos que identifican preeclampsia agravada, mientras la eclampsia muestra la convulsión en la embarazada», concluyó.

Bajo el lema «Conoce los síntomas. Tomar acción” la festividad del Día Mundial de Concienciación sobre Preeclampsia tiene el propósito de reconocer las señales de advertencia en las embarazadas, mientras a los profesionales de la salud a proporcionar atención médica inmediata para prevenir complicaciones.

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