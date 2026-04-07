Mujeres tuneras denuncian el bloqueo y rinden tributo a Vilma Espín en su natalicio

Las Tunas.–El Parque Maceo de esta ciudad se convirtió en el epicentro del compromiso femenino, bajo la consigna «Todas contra el Bloqueo», cientos de tuneras se concentraron para denunciar la política asfixiante de los Estados Unidos y celebrar el aniversario 96 del natalicio de Vilma Espín Guillois, eterna Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

El acto contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez , la gobernadora de la provincia, Yelenis Tornet Menéndez y otras autoridades del territorio, fue un despliegue de patriotismo donde las nuevas generaciones y las fundadoras de la organización reclamaron soberanía y paz.

En medio de la concentración, Yudith Acosta García, secretaria provincial de la FMC, compartió la relevancia de esta fecha para las mujeres de la provincia, explicó que en este día coinciden dos sentimientos profundos: el homenaje a la eterna presidenta y el rechazo a un bloqueo que castiga a la familia cubana hace más de seis décadas.

Por otra parte resaltó la capacidad de inventiva y la creatividad femenina en los hogares, centros laborales y comunidades y denunció esta política que impide la entrada de insumos médicos necesarios para la atención de niños, ancianos y embarazadas.

La líder femenina envió un mensaje directo al mundo en nombre de las tuneras, afirmó que las cubanas son ejemplo de fuerza y valentía ante los obstáculos impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.

El homenaje concluyó con el compromiso de las tuneras de seguir el legado de Vilma como vanguardias en la defensa de la patria.

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