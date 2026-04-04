Potencian labor asistencial de la Atención Primaria de Salud en Las Tunas

Las Tunas.- Desde la experiencia de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente en la comunidad, se potencian las labores asistenciales en la provincia como parte del perfeccionamiento y las transformaciones que se impulsan en el sector sanitario.

Con una red de unidades para la atención médica en los ocho municipios, a pesar de las limitaciones de insumos médicos y el déficit de equipamiento, en el calendario anterior se dio respuesta a las necesidades de la población al lograrse el funcionamiento de 134 servicios y registrarse más de cuatro millones de atenciones médicas.

Con un sistema de trabajo basado en el seguimiento diario de las acciones del médico y la enfermera de la familia en los 510 equipos básicos de salud aprobados para la comunidad, se potencian las labores sanitarias para el cumplimiento a los indicadores de la Atención Primaria de Salud, y la labor de 33 Grupos Básicos de Trabajo (GBT).

El territorio tunero destaca porque en este primer eslabón los 35 jefes de GBT y los profesores tienen categoría docente, los 14 policlínicos se encuentran categorizados para instruir, mientras 469 consultorios están acreditados y hoy día son escenarios formativos que asumen la descentralización de los procesos de aprendizaje de los universitarios de las ciencias médicas.

A fin de elevar el nivel científico de los profesionales del ramo, en el período se insertaron cuatro galenos al movimiento doctoral, se concretó la formación de un Doctor en Ciencias en Atención Primaria de Salud y cuatro másteres, la evaluación de 121 especialistas de Segundo Grado, en tanto, 31 profesionales cursan maestrías.

En ese objetivo destaca además la realización de entrenamientos de especialistas de Medicina Familiar dedicados a la Pediatría, Medicina Interna y Obstetricia en la Atención Primaria.

Para el 2026, el sector asume el reto de perfeccionar el cuidado integral y especializado a grupos de riesgo y personas en condiciones de vulnerabilidad, desde los programas del Médico y la Enfermera de la Familia y de Atención Materno Infantil, así como sostener la estabilidad epidemiológica mediante la prevención y control de las enfermedades de manera intersectorial con el propósito de modificar indicadores y lograr un impacto en la salud comunitaria.

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