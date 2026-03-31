La vida deportiva late en la sala polivalente Leonardo Mackenzie 

Las Tunas.- La sala polivalente Leonardo Mackenzie, reconocida como el segundo centro más importante en el panorama deportivo de Las Tunas, mantiene sus actividades por estos días.

Delio Peña González, director de esta instalación deportiva, habló sobre el esfuerzo por mantener en pie una instalación clave.

Tras varios años de espera por una remodelación integral, la sala recibió mejoras aprovechando las celebraciones por el 19 de noviembre, Día de la Cultura Física y Deporte. “Nuestra institución llevaba unos cuantos años esperando por una remodelación, y pudimos aprovechar en las celebraciones para hacer algunos trabajos. Entre ellos en el jardín, la pintura interior y en la iluminación. Me sigue preocupando el tema de la red hidrosanitaria, eso hay que resolverlo pronto», acotó.

Sobre el estado del tabloncillo, Delio afirmó con seguridad. “Se le hizo una reparación y se encuentra en perfecto estado, está en plenas condiciones como para efectuar un evento nacional”.

El techo, sin embargo, sigue siendo un desafío. “Hace alrededor de un mes sufrió la caída de alguna planchas en la parte izquierda, pero trabajamos con los compañeros de la Empresa de Servicios Técnicos Agropecuarios (Gelma), quienes con mucha preocupación e interés, acudieron a nuestra instalación y lo repararon. Este es un techo de muchos años y no está fortificado en su totalidad. Además algunas partes de los horcones y estructuras fijas están un poco deterioradas y en mal estado”, reconoció.

La instalación acoge actualmente los entrenamientos de disciplinas como el tenis de mesa, la gimnasia, el boxeo y el baloncesto, siendo este último el de mayor exigencia por la magnitud de sus competencias.

«Aquí seguimos prestando nuestros servicios para el entrenamiento de diferentes disciplinas y también se está desarrollando en las tardes un torneo competitivo de fútbol sala».

A pesar de las dificultades materiales y de personal, el directivo insiste en que el compromiso con el deporte tunero se mantiene intacto. “Seguimos laborando con pocos trabajadores, pero con deseos de seguir aportando”, subrayó.

La sala polivalente Leonardo Mackenzie continúa siendo un espacio vital para la práctica deportiva en Las Tunas. Los avances recientes, aunque insuficientes para una remodelación total, reflejan la voluntad de quienes, como Delio Peña González, se empeñan en mantener viva la instalación. “Con algunas insatisfacciones, sí, pero con entusiasmo y con la intención de servir al deporte tunero”, concluye.

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