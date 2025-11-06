Portada » Noticias » Deporte » Las Tunas se prepara para celebrar el Día de la Cultura Física y el Deporte como sede nacional

Las Tunas.- En una conferencia de prensa celebrada esta mañana en el estadio Julio Antonio Mella autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en la provincia anunciaron el programa oficial de actividades para conmemorar el Día de la Cultura Física y el Deporte, que se celebra cada 19 de noviembre en Cuba.

Este año, Las Tunas ha sido seleccionada como sede del acto nacional, en reconocimiento a sus avances en la promoción del deporte comunitario y la formación atlética.

Durante el encuentro se compartieron detalles sobre las iniciativas que se desarrollarán en el marco de la jornada conmemorativa, concebida como un homenaje al deporte tunero.

Entre las acciones por desarrollar en saludo a la fecha figura el recorrido de la bandera por los ocho municipios tuneros, una travesía simbólica que culminará con festivales deportivos en cada territorio.

Asimismo, se anunció que el 18 de noviembre tendrá lugar el Acto de Condecoraciones, una ceremonia solemne dedicada a reconocer a personalidades e instituciones que han contribuido significativamente al desarrollo del deporte.

La jornada culminará el 19 de noviembre con el Festival Deportivo Recreativo en la Plaza de la Revolución y sus alrededores, donde se desplegará todo un movimiento deportivo que incluirá exhibiciones, competencias y actividades para todas las edades, promoviendo la salud, la integración y el disfrute colectivo.

La elección de Las Tunas como sede nacional de recibe con el entusiasmo que caracteriza a los representantes de este sector en el Balcón del Oriente cubano, quienes han demostrado un compromiso sostenido con el desarrollo deportivo.

Según declaraciones del director provincial del Inder, Esnaido Estanque, “este reconocimiento es fruto del esfuerzo colectivo de entrenadores, atletas y comunidades que han hecho del deporte una herramienta de transformación social”.

Con esta celebración, Las Tunas reafirma su papel en la promoción de estilos de vida saludables y en la consolidación de una cultura física inclusiva y participativa.