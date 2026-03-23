23 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Desarrollan taller científico sobre meteorología en Las Tunas

23 de Mar de 2026
, por Esnilda Romero Mañas
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Las Tunas- El empleo de la inteligencia artificial en el monitoreo de la sequía en el territorio donde menos llueve en Cuba, fue una de las investigaciones presentadas en el taller provincial La Meteorología en Las Tunas avances y desarrollo, realizado este 23 de marzo.

La exposición demostró el valor de esta herramienta para hacer pronósticos más precisos, y sin prácticamente margen de error de un fenómeno cada vez más recurrente y prolongado en esta parte del país, con el más bajo promedio de anual precipitaciones, de solo mil 38 milímetros, y donde en los últimos años los registros apenas han llegado a los 800 milímetros.

Este 23 de marzo Día Mundial de la Meteorología, profesionales del sector y estudiantes de la Sociedad Científica del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, también disertaron sobre los ciclones tropicales, herramientas para la gestión hídrica sostenible y acerca de soluciones para la adaptación al cambio climático en ecosistemas y comunidades costeras del sur de la provincia.

También hubo espacio para la presentación de otras investigaciones científicas relacionadas con el valor de los pronósticos para los servicios marítimos, el comportamiento de la sequía meteorológica, innovaciones tecnológicas que permiten mantener funcionando las dos estaciones del territorio y un acercamiento a la historia y evolución del Centro Provincial Meteorológico de Las Tunas, una iniciativa que comienza a desarrollarse.

Frank Villavicencio, delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente, resaltó como mayor mérito del taller el hecho de que todas las investigaciones ofrecen soluciones a problemas locales y de otras partes del país y conminó a los especialistas a poner su talento en función de insertarse en proyectos internacionales.

El Taller Provincial la Meteorología en Las Tunas, avances y desarrollo, fue la principal actividad de la agenda organizada en esta parte de Cuba por el Día Meteorológico Mundial que se celebra cada 23 de marzo.

/lrc/

Temas: Centro Meteorológico Provincial - Las Tunas

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