Día Mundial del Síndrome Down, en Las Tunas una jornada de empatía y respeto

Las Tunas.- «Juntos contra la soledad» resultó el lema que signó la jornada de celebración dedicada a niños y adolescentes con Síndrome Down y sus familias, desarrollada como iniciativa de los profesionales de Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), de las cuatro áreas de salud del municipio de Las Tunas.

En esta ocasión la actividad acercó a las familias, llamó la atención a la sociedad a sumarse a estos espacios de inclusión social e invitó a otros niños con necesidades educativas especiales a formar parte de un encuentro que aprovechó potencialidades y capacidades mediante juegos de participación, dibujo, baile y técnicas grupales, y enarboló la empatía y el respeto por la diferencia y las formas de apreciar la vida.

La psicóloga Danara Pérez González, Educadora para la Salud del Policlínico Gustavo Aldereguía Lima, detalló que la celebración surgió como iniciativa del grupo de promoción de salud de la institución, e incluyó a profesionales de todas las áreas de salud interesados en regalar una jornada de amor entre las personas.

«También contó con el apoyo del Consejo Popular 18, del Reparto Buenas Vista, sobre todo de la contribución de los nuevos actores económicos, diversas familias, mujeres emprendedoras y artesanas, payasitas terapéuticas, integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas, la delegación provincial del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos», acotó la también Máster en Orientación Educativa.

Agregó que «la fecha identificada con calcetines de colores, por la forma parecida a los cromosomas, visualiza que aunque los niños son iguales también son diversos, y la intención es crear más espacios y oportunidades como estas para que desde sus potencialidades jueguen, se diviertan y aprendan con el acompañamiento de las familias y los profesionales del sector sanitario».

Entre los presentes Yudelis González Reyes, madre de la adolescente de 16 años Cleidis, agradeció la realización del encuentro que propició la participación de la sociedad y abogó por mayor inclusión en los entornos escolares, eventos culturales y actividades con otros niños con necesidades educativas especiales, porque el Síndrome Down entrega mucho amor toda vez que conoce a alguien nuevo, por ello hay que entender y comprender las formas en que se relacionan.

La diputada al Parlamento cubano, Arianna Cruz Pérez, organizadora de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio de Las Tunas, subrayó la importancia de estos espacios inclusivos como parte de los objetivos de la Comisión de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, y Derechos de la Mujer, pues entre las misiones de la FMC está el acompañamiento a las familias y la incorporación a los proyectos sociales.

Además destacó la festividad por la sensibilidad con niños y adolescentes en el objetivo de brindarles mejor diversión y contribuir a las familias en el crecimiento e independencia de quienes tienen sueños, talentos y una enorme capacidad para aprender, amar y transformar el mundo que los rodea.

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