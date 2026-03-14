14 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Los ríos, tesoro natural que urge proteger en Las Tunas

14 de Mar de 2026
, por Esnilda Romero Mañas
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 Las Tunas.- Para actuar en la protección de una de las principales fuentes de agua limpia en el planeta, así como crear conciencia sobre el cuidado de este valioso recurso natural imprescindible para la vida, se celebra el 14 de marzo el Día Internacional de Acción por los Ríos.

La máster en ciencias Yandira González Mejías, Jefa Departamento de recursos Naturales, Ecosistemas Priorizados y Cambio Climático de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Las Tunas, considera esta una fecha muy importante que invita a dar otra mirada a esos ecosistemas cada vez más amenazados por la contaminación y otras malas prácticas de los seres humanos.

“Los ríos son mucho más que paisajes bonitos, son fuentes de vida, en sus aguas habita una rica biodiversidad, nos proveen de alimentos, sostienen nuestras labores agrícolas y son parte esencial de nuestra identidad cultural”. Desde el año 1997, comenta, comunidades de todo el mundo alzan la voz a esta fecha para defenderlos del actuar perjudicial que cada vez se cierne con más fuerza sobre ellos, factor del que no escapa Las Tunas.

Insiste la especialista en que la población tunera no pierda de vista que cada uno de los ríos que atraviesa la provincia es un tesoro natural que hay que proteger. Mencionó ríos como el Sevilla en Amancio, el Tana, el más extenso del territorio que atraviesa el municipio de Colombia, el Jobabo, el río Hormiguero y Las Arenas en Majibacoa, al tiempo que recordó que sus aguas son vida para nuestros campos y que cada uno de ellos es un tesoro natural que debemos proteger.

“Para hacerlo Cuba cuenta con un marco legal sólido, que respalda su defensa que es la ley 150 del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente, aprobada en el año 2022 y una herramienta fundamental que en su artículo 4, consagra el derecho de todos a un medio ambiente sano y al mismo tiempo el deber de cada uno a protegerlo.

“Pero además tenemos el artículo 75 de la Constitución de la República que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado y también establece la participación ciudadana como un principio fundamental para la toma de decisiones ambientales.

Es decir, que desde lo legal tenemos una ley para proteger este importante ecosistema, la ley de todos, que nos da las herramientas y nos dice lo que tenemos que hacer”.

González Mejías subrayó que la pregunta de cómo podemos contribuir a la protección de nuestros ríos tenemos que responderla con acción.

“El primer paso es no verter desechos sólidos en las riberas ni en sus cauces. Recordemos que todo residuo que arrojamos puede terminar contaminando el agua y la no podemos usar en nuestras tareas cotidianas, en nuestras vidas.

Podemos organizar jornadas de limpieza en nuestros barrios, sumando las escuelas con sus círculos de interés, a los cederistas, a las mujeres, participar en jornadas de reforestación con especies nativas porque un bosque sano a la orilla del río es su mejor protección.

“Es muy importante evitar que nuestros ríos estén deforestados para que sus aguas no se evaporen mucho más en Las Tunas, una de las provincias cubanas donde menos llueve y donde además la incidencia del sol y las temperaturas son muy altas debido al cambio climático.

“Por eso este 14 de marzo Día Internacional de la Acción por los Ríos, recordemos que proteger nuestros este recurso natural es protegernos a nosotros mismos y garantizar el futuro de nuestras próximas generaciones. Desde el Citma convocamos a ser guardianes de estas aguas”.

/lrc/

Temas: CITMA - Día Internacional de Acción por los Ríos - Las Tunas

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