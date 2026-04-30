La excelencia de las comunicaciones en Las Tunas: Tres colectivos, una sola bandera de Victoria

La excelencia de las comunicaciones en Las Tunas: Tres colectivos, una sola bandera de Victoria

La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas se vistió de gala para acoger un momento de alto simbolismo patriótico: la entrega de la bandera de Vanguardia Nacional a tres pilares de las comunicaciones en el territorio.

En una ceremonia marcada por el compromiso, la División Territorial de Etecsa, RadioCuba y la Empresa de Correos Las Tunas recibieron el más alto reconocimiento que otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Este estandarte llega en un momento de especial efervescencia, a solo unas horas de que el pueblo tunero desfile masivamente este viernes por el Día Internacional de los Trabajadores, bajo la premisa de que la Patria se defiende desde cada puesto de trabajo.

La entrega de tan alta distinción estuvo presidida por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia y otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio.

La ceremonia permitió palpar el sentir de quienes hacen posible la vitalidad informativa y comunicativa de la provincia.

Tania Ramírez Santiesteban, secretaria del buró sindical de la División Territorial de Etecsa, compartió sus impresiones sobre los retos superados.

«Significa compromiso, una alta responsabilidad ante este reconocimiento que es reiterado; el año pasado lo recibimos y lo logramos ratificar.

«El secreto de estos resultados operativos radica en la unidad y la identificación total de los trabajadores con los objetivos del país, subrayó la dirigente sindical.

​»El desfile de este Primero de Mayo será el escenario propicio para mostrar la cohesión de un sector que enfrenta con creatividad las limitaciones actuales. La empresa prepara diversas iniciativas que reflejan su alegría y capacidad de respuesta ante los retos del presente.

​Ramírez Santiesteban significó además que «para los cubanos esta es una de las fechas que más se esperan porque es donde podemos compartir con todos, defender nuestras conquistas y ratificar nuestro compromiso con la Revolución»,

Con estas banderas ondeando como guía, los comunicadores tuneros se declaran listos para la fiesta del proletariado. No solo se honra el mérito pasado, sino que se enciende la llama del compromiso para una nueva etapa de trabajo donde la premisa sigue siendo: siempre vanguardia, siempre Cuba.

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