Las Tunas exige el fin de la agresión a Palestina

Las Tunas.- Estudiantes, trabajadores de todos los sectores, internacionalistas y combatientes se reunieron en la Plaza Cultural de esta ciudad, para demostrar en tribuna abierta su apoyo a la causa Palestina.

La cita, impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y presidida por las máximas autoridades de la provincia, transformó el sitio en un hervidero de consignas y banderas, donde se alzaron voces para exigir el cese inmediato de las agresiones en la Franja de Gaza.

En nombre de las nuevas generaciones tomó la palabra Maite Escobar Rivero, presidenta provincial de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM). «Con firmeza, los jóvenes condenamos la situación que durante años padece el pueblo palestino, mostramos nuestra solidaridad con las familias, en especial los niños y niñas, víctimas inocentes de un conflicto que les arrebata su derecho a la vida y la paz», expresó.

De igual modo, el director municipal de Educación, Eulicer Escalona Escalona dirigió su intervención a repudiar enérgicamente al terrorismo y la tortura ejercida contra los pueblos. Su discurso condenó el conflicto entre naciones, así como la violación de los derechos humanos a nivel global.

De esta manera, una vez más el pueblo de Las Tunas se sumó al coro de voces que a nivel internacional clama justicia para Palestina. La tribuna abierta constituyó un espacio de condena y al mismo tiempo, la ratificación de los principios de solidaridad y antimperialismo que desde Cuba se proyectan.

/lrc/

