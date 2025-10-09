9 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Las Tunas exige el fin de la agresión a Palestina

9 de Oct de 2025
 - Dayana García Roldán
   20
Portada » Noticias » Las Tunas » Las Tunas exige el fin de la agresión a Palestina

Las Tunas.- Estudiantes, trabajadores de todos los sectores, internacionalistas y combatientes se reunieron en la Plaza Cultural de esta ciudad, para demostrar en tribuna abierta su apoyo a la causa Palestina.

La cita, impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y presidida por las máximas autoridades de la provincia, transformó el sitio en un hervidero de consignas y banderas, donde se alzaron voces para exigir el cese inmediato de las agresiones en la Franja de Gaza.

En nombre de las nuevas generaciones tomó la palabra Maite Escobar Rivero, presidenta provincial de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM). «Con firmeza, los jóvenes condenamos la situación que durante años padece el pueblo palestino, mostramos nuestra solidaridad con las familias, en especial los niños y niñas, víctimas inocentes de un conflicto que les arrebata su derecho a la vida y la paz», expresó.

De igual modo, el director municipal de Educación, Eulicer Escalona Escalona dirigió su intervención a repudiar enérgicamente al terrorismo y la tortura ejercida contra los pueblos. Su discurso condenó el conflicto entre naciones, así como la violación de los derechos humanos a nivel global.

De esta manera, una vez más el pueblo de Las Tunas se sumó al coro de voces que a nivel internacional clama justicia para Palestina. La tribuna abierta constituyó un espacio de condena y al mismo tiempo, la ratificación de los principios de solidaridad y antimperialismo que desde Cuba se proyectan.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Cese de genocidio a Gaza - Las Tunas

Últimas noticias

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

El jardín botánico de Las Tunas amplió y renovó su herbario, un viejo anhelo del colectivo de la instalación que ahora dispone de un local en mejores condiciones para mantener su colección científica de plantas secas con propósitos demostrativos, de investigación y de referencia histórica.

El Correo: Un Lazo que Perdura

Este 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, fecha establecida en 1969 para honrar la creación de la Unión Postal Universal en 1874. Lejos de ser una reliquia, el servicio postal mantiene una vigencia sorprendente, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia conectora.

Analizan en Las Tunas estrategia intersectorial en apoyo al PAMI

Ante múltiples factores de riesgos el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en la provincia de Las Tunas apuesta por la labor intersectorial para priorizar el bienestar de las gestantes y sus bebés, y asegurar mejores indicadores al cierre del actual calendario en el cual se registran más de dos mil 300 nacimientos.

Más leido

Otras Noticias

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

El jardín botánico de Las Tunas amplió y renovó su herbario, un viejo anhelo del colectivo de la instalación que ahora dispone de un local en mejores condiciones para mantener su colección científica de plantas secas con propósitos demostrativos, de investigación y de referencia histórica.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *