Reafirman trabajadores de la Salud de Las Tunas hermandad con el pueblo de Bolívar y Chávez

Las Tunas.- En representación de los más de 13 mil trabajadores del sector de la Salud Pública de la provincia de Las Tunas el doctor Ariel Guevara Bringa, director general de Salud, ratificó la hermandad con el pueblo de Simón Bolívar y Hugo Chávez en reclamo firme y unánime contra la agresión perpetrada por el gobierno de Estados Unidos.

El directivo explicó que esta acción pretende quebrar la voluntad del pueblo bolivariano con el cual Cuba lleva años de relaciones como parte de las alianzas que han permitido la concreción de múltiples programas sociales.

«El sector condena este crimen que viola el derecho internacional, la Carta de la ONU, los principios de la soberanía de los pueblos, no es casualidad que el imperialismo recurra a esos métodos ante la resistencia de Venezuela, cuna de Bolívar, Chávez y Maduro, y que ha resistido sanciones genocidas, bloqueos y campañas mediáticas de desestabilización», subrayó.

Añadió Guevara Bringa que «el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, heredero de la Revolución Bolivariana, cuenta con el respaldo absoluto de esta nación.

«Desde Las Tunas se reafirma la solidaridad internacional, forjada en décadas de colaboración en la que se denota con orgullo la Operación Milagro, la misión Barrio Adentro y el Contingente Henry Reeve, en la cual miles de tuneros han llevado luz, salud y esperanza a los barrios más humildes de Caracas, Maracaibo y todo el territorio venezolano».

Añadió que «nuestros colaboradores se mantienen firmes en primera línea redoblando los esfuerzos y preservando la salud de este pueblo hermano en hospitales, policlínicos y comunidades, y enfrentan con valentía las dificultades provocadas por el bloqueo, atendiendo a niños, ancianos y trabajadores con el mismo compromiso que nos legaron Fidel y Chávez».

Destacó el directivo que «el sistema sanitario de la provincia, representado por estudiantes, residentes, especialistas y técnicos del sector, respaldamos el pronunciamiento de una Venezuela soberana e independiente, con el fuego de las nuevas generaciones y la llama del internacionalismo revolucionario».

