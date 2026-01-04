Artistas de Las Tunas expresan su sentir por Venezuela

Las Tunas.- Al conocerse la noticia del artero ataque con bombas y misiles por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos a lugares de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, miles de personas han mostrado su condena a tan vil agresión, y en Las Tunas, artistas que estuvieron en la sudamericana nación expresaron sus opiniones sobre el hecho.

La trovadora Iraida Williams dijo sentirse angustiada por este ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Bueno, no sorprendida porque llevamos tiempo esperando que Trump se decidiera a hacer eso, porque ya lo había avisado, ¿no? Yo estuve en Venezuela en el 2010 como colaboradora de la cultura. Tengo muchos amigos allá.

“Realmente para mí fue muy doloroso ver las imágenes de las explosiones, de las bombas y los misiles en la población civil. Yo creo que eso es lo que más duele, que poblaciones civiles hayan sido el objetivo fundamental y que vamos a saber cuántas muertes, cuántos heridos han sido víctimas de este ataque.

“Estoy muy afectada, yo dejé muchas amistades por allá. He tratado de localizarlas, de ver cómo están. Considero que esa es la mayor denuncia que hay que hacer en estos momentos”.

Por su parte, el artista de la plástica y vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas dijo sentirse en estado de confusión. Siento un estado de ansiedad ante los hechos contra Venezuela, no he dudado de ese clásico Caballo de Troya, ni de los traidores ni del engranaje de superpotencia que necesita demostrar el imperio norteamericano sobre todo.

“Esto no es bueno para nadie, la guerra número tres está por darse con con este ejercicio de fuerza atomizada por las cuatro esquinas con sede en la Casa Blanca. Estuve de misión en el país hermano de Venezuela y siempre he dicho que es un país de gente valiente, orgullosa y profundamente retadora.

“Tiene hombres muy comprometidos que han sabido armar con categoría su ejército, lo digo claro aquí, no es fácil la pelea con los venezolanos. Estamos hablando de orgullo metido en la piel, orgullo de siglo, orgullo, orgullo grande, ya lo verá el mundo. Así que hay que estar avistado para discernir la realidad porque las redes siempre te ponen la cortina de humo para que tú no veas la otra parte de la película.

“Lo importante, creo yo, es estar con las luces bien encendidas para saber cuál es la realidad y no caer en la trampa ni enredarte en medio de una confusión; porque ahora el bombardeo también es de información y de desinformación. Lo expreso con claridad, sentimiento profundo, es inaceptable eso que está pasando, es la ignominia clásica del Gobierno de los Estados Unidos. El mundo tiene que tomar cartas en el asunto. Venezuela no es fácil ni será pan comido, nos toca entonces como cubanos y personas de paz estar al lado de nuestros hermanos, con quienes compartimos durante nuestra misión de trabajo. Solo digo que vivirá Venezuela, no que viva, que vivirá Venezuela, mi pueblo grande, bonito, que llevo en las entrañas de mi alma.

Yunior Larrea, músico y director del grupo Contrapuntos, señala sentirse muy conmovido la noticia. “Recibí una llamada desde España en horas de la mañana, amistades mías que estuvieron conmigo en Venezuela a finales 2009 hasta el 2012, muy preocupadas por las noticias.

“Me desperté rápido, empecé a buscar la fuente, fuentes que dieran información real, hasta que puse Telesur y vi la provocación del ataque de EEUU al pueblo venezolano. Muy triste noticia, muy conmovido, como si uno estuviera atado sin poder desde aquí hacer nada, simplemente apoyar amistades y artistas que uno dejó allá, muy talentosos y buenas personas.

“Hubo ataques muy cerca de donde yo vivía, por ejemplo, Fuerte Tiuna, el mercado Coche, a dos cuadras de donde residía. Han sido extremadamente triste estos hecho; el ataque a uno de los cuarteles La Piedrita, ataque a La Guaira en Aragua, en Fuerte Tiuna. Significa que no es juego, pero sabemos lo que hay detrás de todo, la riqueza petrolera de Venezuela; sabemos lo que persigue este ser indeseable de Trump y todo su camarilla: adueñarse de las riquezas naturales de ese hermano país”.

El sentir de estos tres miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas es el de miles de personas de buena voluntad no solo en Cuba, sino en el mundo. Es la mirada triste y a la vez firme ante un hecho que no quedará impune en la historia de la humanidad.

