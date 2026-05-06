Desarrollan Feria de Artesanía Arte para mamá

Las Tunas.- Del 5 al 8 de mayo se desarrolla en la provincia la Feria de Artesanía Arte para Mamá, organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), para saludar el advenimiento del Día de las Madres y acercar al público opciones de regalo para las progenitoras.

Como es tradición, la galería Fayad Jamís y la plaza cultural Armando Hart devienen los escenarios escogidos para la expoventa en la ciudad cabecera, con una diversidad de artículos al alcance del público, entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Aretes, collares, billeteras, atrapasueños y otros productos se exhiben en estos sitios, para los más variados gustos.

Sobre esa cita, Marjorie Castellano González, comunicadora de la unidad empresarial de base FCBC Las Tunas, expresó: “Destacan las confecciones en madera, con funciones decorativas o utilitarias, como desayunadores, juegos de cucharas, porta ollas, porta servilletas… En cuanto a cerámica, figuran los búcaros, ceniceros, juegos de tazas, maceteros… En textiles, blusas y vestidos tejidos, además de trabajos en fibras naturales como sombreros, portavasos y otros”.

La especialista insistió en la importancia del espacio para promover, asimismo, la labor de artesanos y artistas de la localidad. “Esta es una feria nacional, que en cada provincia adquiere sus matices, pero siempre con el objetivo de homenajear a las madres”, añadió Castellano González.

Como parte del certamen, creadores de nuestra tierra llevan también su obra a otras provincias, entre los que figura Amaury Garcés, que trabaja la talabartería. La feria se hace eco de lo mejor del talento local, una manera de agradecer desde el arte a quienes nos dieron la vida.

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