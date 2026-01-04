Alberto P. Civil refuerza su legado como cerrador de élite

Las Tunas.- El relevista tunero Alberto Pablo Civil volvió a demostrar su calidad en la Serie Nacional de Béisbol 64, firmando otra temporada destacada con los Leñadores de Las Tunas.

El experimentado cerrador finalizó con récord de 2-2 y un total de diez juegos salvados, cifra que alcanza por segunda vez en su carrera y que reafirma su condición como uno de los brazos más confiables de la pelota cubana en los últimos años.

Con este desempeño, Civil Jr superó la barrera de 80 salvamentos acumulados a lo largo de más de 10 Series Nacionales, todas defendiendo los colores de los equipos tuneros. Su consistencia y capacidad para dominar en los momentos de mayor presión lo han convertido en pieza clave dentro del bullpen oriental.

El logro no solo ratifica su vigencia en el béisbol cubano, sino que también lo coloca entre los cerradores más sobresalientes de la última década. Ahora en la postemporada su aporte será determinante para las aspiraciones de los Leñadores.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube