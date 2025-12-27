Un liniero eléctrico con vocación y amor por la familia

Colombia, Las Tunas.- Con tan solo 32 años Lázaro Martínez Ricardo es liniero especializado en la Unidad Empresarial de Base Eléctrica de Colombia.

Siempre supo que a eso se dedicaría, luego de presentarse a la convocatoria y aprobar los exámenes. «Desde que estudiaba en la Secundaria quería ser liniero para estudiar en el politécnico, pero no se pudo en ese momento y cogí otra carrera, más tarde me enteré que estaba en convocatoria esta plaza, opté por ella y entonces me hice liniero».

Cuenta que no desaprovechó la oportunidad». Había un curso de liniero, me dirigí a la empresa aquí en el territorio, y me orientaron que debía presentarme en la provincia, donde se realiza un chequeo general. Luego de aprobar estos controles pasé el curso durante seis meses, y empecé a trabajar aquí en la empresa como liniero eléctrico; después de dos años hice la especialización y empecé a trabajar en la guardia atendiendo interrupciones».

Lázaro es consciente del compromiso con el pueblo, ese que, como él, sufre de los molestos apagones. Con sus manos e inteligencia resuelve cualquier avería, siempre protegiendo su vida para regresar a casa.

Resalta que del autocuidado y del trabajo en colectivo dependerá el éxito en las diferentes tareas. «Todos los días encuentras algo nuevo: una acometida partida o un aislador en la línea de 33kv o 13kv, una cruceta virada o un poste partido…, son diferentes trabajos que realizamos con muchos riesgos. Por eso cumplimos con todas las medidas de seguridad; siempre hay una familia que espera por nosotros».



