27 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Gente

Un liniero eléctrico con vocación y amor por la familia

27 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   70

Colombia, Las Tunas.- Con tan solo 32 años Lázaro Martínez Ricardo es liniero especializado en la Unidad Empresarial de Base Eléctrica de Colombia.

Siempre supo que a eso se dedicaría, luego de presentarse a la convocatoria y aprobar los exámenes. «Desde que estudiaba en la Secundaria quería ser liniero para estudiar en el politécnico, pero no se pudo en ese momento y cogí otra carrera, más tarde me enteré que estaba en convocatoria esta plaza, opté por ella y entonces me hice liniero».

Cuenta que no desaprovechó la oportunidad». Había un curso de liniero, me dirigí a la empresa aquí en el territorio, y me orientaron que debía presentarme en la provincia, donde se realiza un chequeo general. Luego de aprobar estos controles pasé el curso durante seis meses, y empecé a trabajar aquí en la empresa como liniero eléctrico; después de dos años hice la especialización y empecé a trabajar en la guardia atendiendo interrupciones».

Lázaro es consciente del compromiso con el pueblo, ese que, como él, sufre de los molestos apagones. Con sus manos e inteligencia resuelve cualquier avería, siempre protegiendo su vida para regresar a casa.

Resalta que del autocuidado y del trabajo en colectivo dependerá el éxito en las diferentes tareas. «Todos los días encuentras algo nuevo: una acometida partida o un aislador en la línea de 33kv o 13kv, una cruceta virada o un poste partido…, son diferentes trabajos que realizamos con muchos riesgos. Por eso cumplimos con todas las medidas de seguridad; siempre hay una familia que espera por nosotros».

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas:

Últimas noticias

Las Tunas reconoce a sus principales figuras del deporte en 2025

Las Tunas celebró en diciembre de 2025 su tradicional gala de premiación deportiva, un evento que reunió a atletas, entrenadores y activistas para reconocer a las principales figuras del año. El homenaje estuvo marcado por el entusiasmo y el orgullo de una provincia que tiene excelentes representantes en el ámbito deportivo nacional. 

Mejora entrega de agua a la ciudad de Las Tunas

Con la rehabilitación del primer módulo de la planta se incrementa en 125 litros por segundo la entrega de agua desde la fuente El Rincón a la ciudad de Las Tunas suministrando ahora 275 litros de los 500 de capacidad.

Correos de Las Tunas: Innovación y resiliencia frente a los desafíos

Pese a las difíciles condiciones del año 2025, marcadas por limitaciones en el suministro de combustible y energía eléctrica, la empresa de Correos de Las Tunas ha demostrado una notable capacidad de resiliencia e innovación, consolidando servicios y obteniendo resultados económicos significativos.

Más leido

Otras Noticias

El torno no entiende de género: La huella de una pionera

El torno no entiende de género: La huella de una pionera

Durante décadas, el sonido del metal chocando y el olor a aceite quemado parecieron pertenecer a un solo mundo: el de los hombres. Pero una generación de mujeres decidió que el acero no entiende de géneros, sino de precisión y voluntad.

Yusdel Rojas, un creador de profunda sensibilidad artística

Yusdel Rojas, un creador de profunda sensibilidad artística

Cada 4 de diciembre, Cuba celebra el Día del Realizador de Sonido, una fecha destinada a reconocer a esos artistas invisibles que moldean la atmósfera, la intención y la verdad emocional de las obras audiovisuales. Son los guardianes del detalle, los orfebres de la percepción, los que hacen que una historia respire y un sentimiento encuentre su voz.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *