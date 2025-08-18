¡Honor, a quien honor merece!

Por: Carie Smith Batson.

Merecido tributo para Gladys Nersa Vázquez Figueroa, en esta jornada dedicada a las federadas. Ella es esa reconocida educadora tunera que ocupó el cargo de Rectora del Instituto Superior Pedagógico (ISP) “Pepito Tey”.

Su trayectoria en la institución fue muy significativa, lideró importantes etapas de consolidación y desarrollo de la educación superior pedagógica en la región tunera.

Entre sus aportes y roles principales están el de haber impulsado la formación de docentes en medio de severos desafíos materiales y cambios de estructura organizativa durante la década de 1990 y principios del 2000, primero como Directora de la Escuela Formadora de Maestros, después de la Filial y por último, como Rectora del Instituto.

Bajo su dirección en Pepito Tey, se consolidó la modalidad de Curso Regular Diurno en varias especialidades y se supervisó el traslado de la Filial Pedagógica de Holguín a nuevos locales, asegurando la continuidad de actividades académicas, de postgrado y científicas, a pesar de las dificultades del Período Especial en Cuba.

En 2004, fue liberada como Rectora del ISP y pasó a desempeñar la función de Directora Provincial de Educación en Las Tunas, continuando su contribución al desarrollo del sector educativo a nivel territorial. Se le reconoce en el país e internacionalmente por su consagración a la docencia, habiendo recibido las distinciones “Por la Educación Cubana” y “Maestro de Generaciones” tras 40 años de entrega a la formación de educadores cubanos.

Su labor se extendió más allá de las fronteras cubanas, distinguiéndose por su desempeño en la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde fue parte decisiva de la ayuda de educadores cubanos, a partir del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, suscrito en octubre de 2000, como Jefa de la Misión educativa, donde afianzó el trabajo con su liderazgo, estabilidad y elevando la calidad del sector en la misión educativa solidaria cubana.

/lrc/

