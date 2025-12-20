Las Tunas.- Con este diciembre, el actual calendario 2025 deshoja su último capítulo. Los días pasan, el mes se nos va y con él dice adiós el año, uno de los más difíciles para los residentes en la provincia de Las Tunas y en toda Cuba, aunque mantiene la certeza de que siempre hay que mirar hacia adelante.

Las ciudades, los poblados y las zonas rurales del territorio viven en este período el murmullo de las conversaciones entre vecinos que se cruzan en las calles y de familiares que se visitan y se ayudan para aliviar los dolores físicos y psicológicos que abundan en estos tiempos de arbovirosis y tantas limitaciones materiales.

En los corazones, simbólicamente se encienden velas como señal de esperanza; como promesas de que, a pesar de las dificultades, la alegría puede hacerse lugar sobre todo en cada abrazo a los nuestros, a los amigos, a los vecinos y a los que menos poseen.

Tal parece que las sombras del atardecer se alargan en la noche. Pero son jornadas rápidas, de esas que comienzan y se van al instante para quienes cambiaron de labor durante las vacaciones y para los que de una u otra manera se mantienen trabajando en la producción o en la prestación de servicios.

En medio de tantas prisas, de escaseces, inflación e inestabilidad del sistema electroenergético, es común la petición de buenos deseos para los próximos doce meses porque cada diciembre nos impone el valor de intentar muchas cosas nuevas.

Y es que las celebraciones sociales y familiares, tradicionales en estas fechas, implican una pausa para luego seguir avanzando en los retos cotidianos y en las metas personales que nos obligan a crecer ante los problemas de la vida y a multiplicar la voluntad y el esfuerzo.

El 2026 está ya a las puertas. Vivamos estos días con responsabilidad y cordura para que las bebidas alcohólicas alegren y no lastimen, para que las familias sigan unidas y para que estemos en armonía con la sociedad. Solo así será mejor el año que casi recibimos. Y recuerden que la alegría no se apaga, simplemente se acurruca, se reacomoda y vuelve a despertar.

