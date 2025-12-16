16 de Dic de 2025

Yordanis Alarcón entra en la historia del béisbol cubano con dos mil hits

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- El béisbol cubano y, en particular, el tunero, celebran una hazaña que quedará grabada en los anales deportivos: Yordanis Alarcón alcanzó la mítica cifra de dos mil indiscutibles en Series Nacionales, un club exclusivo donde hasta ahora solo había ingresado otro tunero, el legendario Danel Castro.

El escenario fue el estadio Nguyen Van Troi, donde el mayor de los hermanos Alarcón conectó el batazo que lo inmortaliza. Ante los envíos del lanzador Enyer Fernández en la parte alta del cuarto espisodio, Yordanis firmó su nombre en la historia con un imparable  que Con un imparable por el jardín derecho que desató la ovación de los aficionados presentes.

Con 23 campañas béisboleras sobre sus espaldas, el tunero ha demostrado amor al deporte, entrega y dedicación, cualidades que lo han convertido en referente de constancia y pasión. Su carrera es testimonio de un hombre que siente y respira béisbol, que ha sabido mantener el compromiso con el terreno y con su equipo.

El apellido Alarcón está profundamente ligado al béisbol tunero. Tanto Yordanis como sus hermanos Yosvani y Yosbel le han regalado a sus seguidores momentos de gloria y victorias inolvidables, consolidando una dinastía deportiva que honra a la provincia.

Que Yordanis haya llegado a la cifra de dos mil hits no solo habla de su calidad como pelotero, sino también del respeto y entrega hacia el deporte nacional, símbolo de identidad y orgullo para Cuba.

