Puerto Padre vibra con las semifinales de la Copa de Fútbol

Puerto Padre vibra con las semifinales de la Copa de Fútbol

Puerto Padre, Las Tunas.- El once de La Cancha derrotó cuatro goles por uno a la selección del barrio María Núñez y La Aspirina empató a uno con La Playita en los partidos de ida de la Copa de Fútbol en Puerto Padre, torneo que tiene por sede al terreno de la secundaria básica José Maceo.

Los de La Cancha demostraron su poderío ofensivo al golear a los de María Núñez con un marcador que refleja superioridad. Los goles del encuentro llegaron por parte de El Gordo (18′), Yaxel (32′), Brayan (45′) y Alexito (63′).

La gran figura del partido fue nuevamente Yaxel, quien no solo anotó un gol, sino que fue elegido el jugador más valioso del partido (MVP).

Con esta actuación, Yaxel suma tres competencias consecutivas marcando goles y siendo designado como el MVP, un hito que habla de su extraordinario momento de forma.

El resultado deja a La Cancha con una ventaja cómoda de cara al partido de vuelta, aunque los de María Núñez confían en dar la sorpresa en su casa.

La otra llave semifinal fue mucho más pareja. La Aspirina y La Playita protagonizaron un encuentro vibrante que terminó igualado 1-1. Por La Aspirina marcó Damian y Tom anotó el de la paridad por La Playita.

El empate deja la serie completamente abierta para la vuelta. Ambos equipos demostraron un alto nivel competitivo y todo se definirá en los próximos días.

Los encuentros de vuelta de las semifinales se jugarán el martes y el miércoles de la próxima semana.

La Cancha buscará confirmar su pase a la final, mientras que María Núñez intentará una remontada histórica.

En la otra llave, La Aspirina y La Playita definirán en un solo partido quién acompaña al otro finalista.

/abl/