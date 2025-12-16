Garantía de agua favorece a agricultores tuneros

Las Tunas.- La buena disponibilidad de agua en las presas es ahora mismo la mayor garantía que tienen los agricultores de la provincia de Las Tunas para enfrentar el período seco del año y cumplir los compromisos de la campaña de siembra de frío.

A esa ventaja se añade la mejoría del manto freático, lo que permite la extracción del líquido desde los pozos mediante turbinas, de manera manual o con el aprovechamiento de la energía eólica, de modo que se mantenga la humedad que requieren los cultivos varios.

Determinante resulta, además, la voluntad de los trabajadores estatales del sector agropecuario, y especialmente de los campesinos y usufructuarios, muchos de los cuales se integran a las áreas de desarrollo o polos productivos que se impulsan en el territorio tunero.

En medio de numerosas carencias de recursos materiales e importantes insumos, los productores locales buscan soluciones a las dificultades actuales mediante la generalización de experiencias y la introducción de resultados científicos que propicien mayores rendimientos.

Entre ellos se incluyen la selección de variedades de granos y viandas que se adapten mejor a las características físicas y químicas de los suelos del territorio, arista en la que es vital la contribución de los especialistas de la Universidad de Las Tunas.

También se contemplan las prácticas en el manejo de la tierra, la sustitución de la maquinaria agrícola, el empleo de técnicas agroecológicas, la conservación del suelo y la introducción de nutrientes como el humus de lombriz, el compost y el fertilizante biológico Ecomic.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube