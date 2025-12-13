13 de Dic de 2025

EIDE tunera culmina con cuatro oros en el Open de Taekwondo 2025

13 de Dic de 2025
 Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- La Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) “Carlos Leyva González” de La Tunas selló este viernes una participación histórica y abrumadora en el Festival Open de Taekwondo 2025, dejando claro la fibra de sus atletas.

El equipo, bajo el mando de la profesora Aliuska Avilés, logró una cosecha impresionante de cuatro medallas de oro y un de bronce, coronando una participación inolvidable.

El último día de competencias fue testigo de la consagración del trabajo de todo un año. Naomi Andreina Copetillo Domínguez y Yohana Hernández Ramos subieron a lo más alto del podio para sumar dos relucientes medallas de oro a las ya obtenidas.

Estos triunfos se unen a los alcanzados previamente por Hailenid de la Caridad Sierra Viltres y Marian Alenay Jiménez Corría, quienes también conquistaron el oro en sus respectivas categorías. Katerin Frómeta Meriño completó el medallero para la EIDE con una valiosa medalla de bronce, mientras que Yelena Estrada Navarro rubricó la solidez del equipo con un meritorio quinto lugar.

Más que metales, la EIDE tunera se lleva el reconocimiento unánime por haber demostrado una superioridad técnica y anímica incontestable. Este Open, con carácter internacional, no ha sido solo una competencia; ha sido la confirmación de que, desde el corazón de Cuba, se forjan atletas con garra y alma de campeonas. El taekwondo cubano tiene en estas jóvenes un presente brillante y un futuro prometedor.

