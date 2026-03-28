28 de marzo de 2026

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Deporte

El fútbol sala vibra en Las Tunas

28 de Mar de 2026
, por Gretel Yanet Tamayo Velázquez
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Las Tunas.- En la capital tunera, el fútbol no se detiene. Tras el éxito del Torneo de base en la modalidad de Fútbol 7, ahora es el Futsal el que acapara la atención en la Sala Polivalente Leonardo Mckenzie Grant.

Ocho equipos de diferentes repartos y zonas de la ciudad se enfrentan en un sistema de todos contra todos a una sola vuelta, buscando un lugar en las semifinales.

La tercera jornada dejó marcadores vibrantes: Sub 23 cayó 3-5 ante Palancón, Reparto México goleó 6-0 a El Millo, Indios superó 7-2 a Aguilera y Diablos Rojos venció 3-2 a La Polivalente.

La tabla de posiciones muestra un triple empate en la cima con Palancón, Diablos Rojos y Reparto México, todos con 7 puntos. Les siguen Aguilera y Los Indios con 4, La Polivalente con 3, El Millo con 1 y Sub 23 aún sin sumar.

Lizardo Pérez, entrenador de la selección tunera en campeonatos nacionales y organizador del certamen, expresó satisfacción por el nivel competitivo y la entrega de los equipos. Además, destacó que ya se vislumbran nuevos talentos que podrían integrar futuras selecciones de Las Tunas en eventos nacionales.

Con la colaboración de Ernesto Merino.

/lrc/

Temas: Futbol sala - Las Tunas

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