9 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Fotorreportajes

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

9 de Dic de 2025
 - Angel Luis Batista Santiesteban
   34

Las Tunas.-Convocada por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), este martes tuvo lugar la Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo, donde empresas, entidades, junto a otros centros de la educación y actores económicos privados expusieron los resultados de la aplicación de la innovación y la tecnología en los procesos sociales y humanísticos.

El citadadino parque Maceo de la capital provincial fue el escenario de un evento que agrupó a profesionales de las diferentes ramas de la producción y los servicios a quienes unidos a expertos y académicos contribuyen con sus investigaciones y trabajos de campo en el desarrollo del territorio.

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Fería de la ciencia y la innovación - Las Tunas

Últimas noticias

Los Leñadores siguen marcando el paso en la Serie Nacional

La Serie Nacional 64 vivió una jornada de tensión y desenlaces inesperados, donde los Leñadores de Las Tunas reafirmaron su condición de líderes indiscutibles. Mientras sus principales perseguidores tropezaban, el conjunto verdirrojo supo imponerse en un duelo que exigió esfuerzo extra y sangre fría.

En Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo

A partir de las 9:00 a.m el parque Maceo de esta ciudad será la sede de la Feria de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo, donde además de la parte expositiva habrá una conferencia magistral sobre las ciencias sociales y se realizará la convocatoria para la edición del año 2026.

Convocan al Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal 2026

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas, en coordinación con la Asociación Nacional de Escritores y el Instituto Cubano del Libro, ha lanzado la convocatoria para una nueva edición del Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal, que tendrá su fallo en febrero de 2026.

Más leido

Otras Noticias

Sin fórmula en el montículo: Matanzas sucumbe ante el poder tunero

Sin fórmula en el montículo: Matanzas sucumbe ante el poder tunero

Los Leñadores de Las Tunas protagonizaron una exhibición ofensiva de alto calibre, desatando una tormenta de batazos que dejó sin respuestas al cuerpo de lanzadores de Matanzas. Desde el primer inning, la alineación tunera mostró sincronía, agresividad y precisión táctica, conectando 13 imparables, incluidos tres cuadrangulares, que sellaron el fuera de combate en apenas siete entradas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *