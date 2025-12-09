Portada » Noticias » Fotorreportajes » Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Las Tunas.-Convocada por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), este martes tuvo lugar la Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo, donde empresas, entidades, junto a otros centros de la educación y actores económicos privados expusieron los resultados de la aplicación de la innovación y la tecnología en los procesos sociales y humanísticos.

El citadadino parque Maceo de la capital provincial fue el escenario de un evento que agrupó a profesionales de las diferentes ramas de la producción y los servicios a quienes unidos a expertos y académicos contribuyen con sus investigaciones y trabajos de campo en el desarrollo del territorio.

