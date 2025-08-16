Reabre sala de Ciencias Naturales en el museo provincial Vicente García

Las Tunas.- Desde este mes de agosto los visitantes que acudan al museo provincial Mayor General Vicente García de la ciudad de Las Tunas disponen de un espacio acogedor para el esparcimiento, acercándose y aprendiendo sobre la biodiversidad.

Hace pocos días se reabrió la sala de Ciencias Naturales que alberga diversas colecciones sobre la flora y la fauna cubana, a juicio del especialista Luis Mariano Castillo, una oportunidad excelente para la interactividad con el público, principalmente el más joven.

“El museo siempre tuvo este espacio, pero con el tema de historia natural mucho más amplio y, por tanto, con un montaje relacionado sobre todo con la evolución de las especies de la flora y la fauna.

Ahora con el marcado propósito de que el púbico tenga un vínculo mucho más directo con las piezas que están fuera de vitrinas, muy cerca del visitante para que pueda observar con precisión cada detalle”.

Explicó que con el objetivo de promover el conocimiento sobre la naturaleza, haciendo hincapié en preservar las riquezas naturales, el museo establece alianza con muchas entidades, entre ellas el Cuerpo de Guardabosque, el Jardín Botánico, el Servicio Estatal Forestal y el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente.

“El espacio permitirá a estudiantes, familias y otros visitantes explorar de forma bien interactiva temas como la fauna autóctona, los ecosistemas y los desafíos ambientales actuales. Confiamos en que será un aula viva, donde aprender será para todos una experiencia significativa”.

El museo provincial de Las Tunas, guardián de la memoria, amplía su alcance con la reapertura de su sala de Ciencias Naturales integrando el patrimonio natural al histórico y el artístico, desde un plano más completo y atractivo en el que también se puede observar una de las vistas más hermosas que regala el centro histórico de la ciudad.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube