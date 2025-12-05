5 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Organizan en Las Tunas Feria de ciencia y la innovación para el desarrollo

5 de Dic de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
   6

Las Tunas.- Como una demostración de los resultados científicos de la provincia de Las Tunas, transcurrirá la feria de ciencia y la innovación para el desarrollo que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en la ciudad capital.

En esta edición se destacarán los aportes de las ciencias sociales y humanísticas que se presentan como novedad del evento, refirió Reynol Pérez Fernández especialista para la ciencia, la tecnología y la innovación en la Delegación Territorial del Citma

«A la feria concurren actores tanto del sector estatal como el privado todos con el objetivo de socializar los resultados para el desarrollo integral de la provincia.

“Será significativa la presencia de la Universidad con su centro Centro de Estudios de Eficiencia Energética y Procesos Tecnológicos, el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales, los ministerios de Cultura y Educación y otros sectores que trabajan la problemática social.

“Estarán presentes nuevos productos y servicios, proyectos con resultados de fórum de ciencia y técnica relacionados con la producción de materiales de la construcción, logros de la electromedicina, la empresa de muebles Ludema, la industria Acinox, Labiofam entre otras entidades con resultados relevantes en áreas de la ciencia y la innovación a lo cual se destina cada año un considerable financiamiento

“La mayoría de las investigaciones son proyectos territoriales en los que participan más de 170 master y doctores, 38 de ellos jóvenes investigadores.”

La feria de ciencia y la innovación para el desarrollo acontecerá de 10 de la mañana a 1 de la tarde del próximo martes 9 de diciembre en el parque Maceo, un importante el espacio público muy ligado a la vida de la ciudadanía que podrá ver y conocer qué se está haciendo desde la ciencia y la innovación en función del desarrollo de la provincia.

Además de la parte expositiva habrá una conferencia magistral sobre las ciencias sociales y se realizará la convocatoria para la edición del año 2026.

 

Temas: Feria de ciencia e innovación - Las Tunas

