Brigada de Instructores de Arte José Martí celebró su aniversario 21

Las Tunas.- Con un acto cargado de talento y color celebraron en Las Tunas el Aniversario 21 de fundada la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

El encuentro, desarrollado en el parque Antonio Maceo, contó con la presencia de miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y los presidentes de las Brigadas municipales, quienes junto a trabajadores de la cultura reconocieron la labor de sembrar semillas de arte y belleza en el alma del pueblo tunero.

Los instructores en el Balcón de Oriente han llevado el teatro a los barrios más intrincados, la música a las escuelas, la danza a escenarios públicos y la plástica hasta el último rincón de la provincia. Su quehacer va más allá de la enseñanza, pues constituye un latido de creatividad y apreciación estética.

Este ejército de artistas y educadores nació de la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro; él mismo los concibió como misioneros de la sensibilidad y arquitectos del espíritu humano. Con su fundación quedó ratificada la máxima de que el arte es esencial para el desarrollo integral de la sociedad.

Tras 21 años de trabajo, la Brigada de Instructores de Arte José Martí se consolida como una chispa de alegría en las comunidades. Juntos transforman cada espacio y despiertan sueños, principalmente en las nuevas generaciones.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube