Festejan en Colombia Día de la Medicina Latinoamericana

Colombia, Las Tunas.- Saberse destacados dentro del sector de la salud pública en la provincia de Las Tunas, un grupo de profesionales del ejército de las batas blancas se dieron cita en el cine teatro Tana en Colombia para celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana.

En la jornada se reconocieron a varios trabajadores con resultados significativos en el último período e igualmente a departamentos con un trabajo relevante hasta la fecha como lo son: docencia; la sala de rehabilitación; la casa de abuelos; el servicio de hospitalización y vectores.

Gratificante fue la entrega de la distinción «Manuel Fajardo Rivero» que otorga el sindicato de la salud a trabajadores cubanos con méritos alcanzados durante 20 o más años las mujeres o 25 los hombres.

El Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó conceder tal distinción a las trabajadoras de Dannieyis Hernández Otaño y la licenciada en enfermería Elsa Pardo Salomón, la misma fue impuesta por el Primer Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba Yandry Otaño Guerra y Yudeisy Galindo Díaz secretaria general del sindicato de la salud.

La dirigente sindical destacó la valía de estos aguerridos hombres y mujeres que en medio de limitaciones y dificultades continúan en la primera línea de combate, a pesar de las limitaciones derivadas por el injusto bloqueo que impone el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba.

Estuvieron presentes, además, Dayami Victoria Victoria miembro del Buró Municipal del Partido que atiende al sector social, Héctor Ramón Pérez Zequeira intendente y la directora general de salud pública Disney Fernández Sardiñas.

