Se proyecta sector sanitario de Las Tunas por optimización y resolutividad de los servicios

Las Tunas.- Optimizar los resultados de los indicadores y la resolutividad de los servicios desde la instituciones sanitarias de la provincia, resultó la proyección para el 2026 de los trabajadores del sector en Las Tunas, tras desarrollar el análisis del quehacer anual del año 2025.

En la sesión inicial de la asamblea, realizada en el anfiteatro de la Universidad de Ciencias Médicas, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, acompañado por la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, exhortó a un mejor trabajo para revertir los resultados del territorio a fin de determinar las causas y erradicar los problemas que limitaron el quehacer en el período.

Como parte del debate representantes de los programas, instituciones y direcciones generales reflexionaron ante los altos riesgos obstétricos, el aprovechamiento de las garantías de la salud materna y fetal en los hogares maternos y la situación epidemiológica, la proyección en función de la calidad de la Atenciones Primaria y Secundaria de Salud.

La doctora Osmara López Borrero, jefa del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), comentó que «urgen resultados satisfactorios en un territorio con tendencia a una tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco, en contraste al calendario anterior que se caracterizó por un rebote en el segundo semestre cerrando con un índice de 8.7 por cada mil nacido vivos.

«Entre las causas se incluyeron los accidentes prevenibles en lactantes, siendo los municipios con mayor morbimortalidad Jobabo, Las Tunas, Puerto Padre, Jesús Menéndez y Amancio.

«El compromiso este año -acotó- se dirige a la implementación de una adecuada gestión en la administración del PAMI en las 14 áreas de Salud y los hospitales, unido a las competencias profesionales del personal y soluciones intersectoriales a los problemas sociales que son determinantes en la atención materno-infantil».

Por su parte el especialista en Medicina General Integral, Janier Bahi Fonseca, funcionario de APS, afirmó que «en la Atención Primaria de Salud existe la prioridad de implementar la herramienta de trabajo del gestograma y el lactograma, con un enfoque diferente a la maternidad y a las vulnerabilidades del parto, para identificar, transformar e imponer un resultado diferente».

Añadió que «en ese nivel de atención las células fundamentales constituyen los policlínicos y los consultorios, en los cuales se ejecutan la totalidad de los programas, por ello debe primar una mirada diferente ante la resolutividad de estos espacios asistenciales, a fin de modificar los problemas de salud de la comunidad, mediante la integración del médico y la enfermera al Grupo de Trabajo Comunitario».

Por su parte la directora de la mayor institución de salud en el territorio, la doctora Marianela Zapata Romero, explicó que «ante las complejidades actuales se fortalece la sostenibilidad de los servicios para enfrentar la actual situación energética ante la actividad quirúrgica de urgencia, la atención al grave y medios diagnósticos.

En su intervención agregó que «el hospital provincial sigue la superación de los profesionales para alcanzar la excelencia en los servicios desde el actuar diario en la atención hospitalaria y la protección del personal, con el protagonismo de los jóvenes en cargos de dirección, adaptando procesos a los momentos actuales, fortaleciendo la solución de las complejidades y la innovación tecnológica con Encomed y el Centro Provincial de Electromedicina».

Sobre la base de la calidad de los servicios declaró «que los resultados de la actividad quirúrgica, con serias limitaciones de los recursos, insumos médicos y personal, potencia los espacios quirúrgicos, la prevención y promoción de salud con la interrelación de las atenciones Primaria y Secundaria de Salud a fin de disminuir riesgos y garantizar una buena atención desde el compromiso de labor de los profesionales».

En otro orden la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas, la doctora Enelis Reyes, destacó que se lograron 164 nuevos investigadores con cambios de categoría científica y la proyección de sumar a otros 37 más en próximas jornadas.

También destacó «la alta satisfacción de la descentralización de los procesos formativos en los policlínicos universitarios en tanto aseveró que el crecimiento científico de los equipos docentes contribuirá a revertir los actuales resultados de los indicadores de salud de la provincia».

Como parte de los resultados en el período se logró la cobertura médica en los 510 equipos básicos de salud aprobados para la comunidad y se realizaron más de cuatro millones de atenciones médicas en el primer nivel de atención y un plan quirúrgico de cirugías de más de 26 mil intervenciones en la Atención Secundaria.

Al concluir se estimularon alrededor de una decena de directivos destacados en el año, los hospitales provinciales Pediátrico Mártires de Las Tunas, Doctor Ernesto Guevara de la Serna, Psiquiátrico Clodomira Acosta y los Servicios Médicos Cubanos, mientras denotaron la labor investigativa del galeno Julio Antonio Esquivel Tamayo, el Doctor en Ciencias más joven del sector.

Además recibieron el reconocimiento las doctoras María Cristina Cisneros Vázquez, quien dirigió cinco años el Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas, con resultados en su labor y la estabilidad en el Programa Materno Infantil, y Nersa Vega Ribas, dedicada en su gestión administrativa al Programa Sangre con entrega y compromiso por tres años consecutivos desde el Banco Provincial de Sangre.

En las palabras de cierre el Director General de Salud en Las Tunas, el doctor Ariel Guevara Bringa, ratificó los compromisos del sector para obtener resultados superiores en el 2026 entre los cuales se proyectan perfeccionar la atención integral y especializada a grupos de riesgo y personas en condiciones de vulnerabilidad, así como los programas de Medicina Familiar y de Atención Materno-Infantil.

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