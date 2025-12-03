Campesinos en Colombia donan productos agropecuarios al hogar materno

Colombia, Las Tunas.- Asociados a la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Leningrado donaron varios productos para contribuir a la alimentación de las gestantes que permanecen en el Hogar Materno del municipio Colombia.

El hecho aconteció en el contexto del recorrido que realiza por el país la bandera conmemorativa aniversario 65 de la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Raymel Hernández Rodríguez, jefe del plan viandero en la cooperativa, detalla que «los asociados de la cooperativa llegaron al acuerdo de entregar un por ciento de viandas; ahora lo que donamos fue boniato, yuca, coco, y acordamos realizar el aporte a este centro de manera sistemática».

Por su parte, Rosa María García Sánchez, representante de la parte dietética de la institución de la Salud, refirió que «se agradece el donativo; sabemos que la situación del país es compleja y quienes se encuentran en el hogar necesitan una alimentación balanceada, y con las viandas igualmente podemos variar y alternar durante el día».

Aunque sencillo, es un gesto solidario que agradecen las futuras madres que se en encuentran ingresadas en este centro del sureño territorio, productos que permiten fortalecer la alimentación en un contexto económico complejo para el país.

/mga/

