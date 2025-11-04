4 de Nov de 2025

Las Tunas

Retoman servicio de agua por circuitos en Las Tunas

4 de Nov de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
Retoman bombeo de agua por circuitos en Las Tunas

Las Tunas.- A partir del lunes 3 de noviembre y por los barrios del Aeropuerto y la Canoa, se retomó el bombeo habitual de agua a la población en la ciudad de Las Tunas después de la interrupción de varios días por las afectaciones del huracán Melissa.

Así lo declaró David Legrá, director de la Unidad Empresarial de base de Acueducto en la capital provincial.

Refirió que, como consecuencia del paso del evento meteorológico y la inestabilidad en el servicio eléctrico, se habían mantenido abasteciendo solo a los centros vitales del territorio y, en la medida de lo posible, alternando algunos circuitos.

Dijo que ahora, con la mejoría en el suministro de electricidad y la estabilidad que ya tiene el agua en sitios como los hospitales y centros productivos de primera necesidad, se reanuda con estabilidad el servicio.

David Legrá explicó que el ciclo de distribución del líquido ronda los diez días en llegar a cada circuito y se espera mejoras progresivas en el abasto gracias al aumento por las lluvias del huracán Melissa, del nivel de los pozos de Piedra Hueca y las presas El Rincón y Cayojo, las fuentes que sirven el agua a la capital provincial.

La Dirección de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto en el municipio de Las Tunas aún no se ha pronunciado sobre una preocupación constante en los clientes de la urbe sobre si se va a mantener la nueva programación con ciclos de entrega cada diez días o se retomara el anterior que la establecía por varios días a la semana.

 

Temas: abasto de agua - Acueducto Las Tunas

