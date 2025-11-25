Portada » Noticias » Educación » Destaca trabajo educativo de la «Marcelo Salado» en el municipio de Colombia

Colombia, Las Tunas.- La institución educativa Marcelo Salado perteneciente a la Enseñanza Primaria en el municipio de Colombia avanza en el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Educacional cubano.

El colectivo, bajo la dirección del joven director el licenciado Marcos Antonio Morales Torres, trabaja para una estrecha vinculación entre escuela y comunidad.

Detalla el directivo que se potencian los proyectos educativos de grupo con destaque para los que se relacionan con los de salud, y en los que se fortalece la formación vocacional a través de los círculos interés que potencian aquellos sectores que influyen en el desarrollo del territorio.

Igual destaca Morales Torres qué es una prioridad la superación de los maestros, principalmente con los noveles, en el que se realizan preparaciones metodológicas y clases abiertas, con énfasis en la Historia de Cuba.

Con una matrícula de 377 educandos, de ellos 44 en el grado preescolar y 24 en la casita infantil «Meñique», la escuela primaria Marcelo Salado brinda el servicio de almuerzo a 270 estudiantes, lo que beneficia a diez circunscripciones que están ubicadas en su radio de acción, en especial la comunidad en transformación Alba Flores.

/mga/

